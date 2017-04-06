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Прокурори Волині відсудили в підприємства земельну ділянку за понад чверть мільярда гривень через борги

Прокурори Волині відсудили в підприємства земельну ділянку за понад чверть мільярда гривень через борги
Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Заповіт» про розірвання договору оренди землі й повернення державі земельної ділянки площею понад 400 га.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що договір оренди земельної ділянки вартістю 255 мільйонів гривень, яка розташована за межами населених пунктів сільської ради, було укладено на підставі розпорядження Ковельської районної державної адміністрації від 13 липня 2017 року.

До жовтня 2019 року орендар уже заборгував місцевому бюджету понад 210 тис грн. за оренду цієї землі.

Сільрада, інтересам якої такими діями підприємства завдано значної шкоди, неодноразово зверталася до нього із вимогами про погашення заборгованості, проте сільськогосподарське товариство ці вимоги ігнорувало.

У суді прокурори домоглися розірвання договору оренди задля повернення земельної ділянки державі. Заборгованість зі сплати орендної плати з підприємства уже стягнуто.

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Теги: Волинь, прокуратура, суд, земля, Ковель, Поворськ
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