Де на Волині не буде світла 12 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00c. Хмелів вул. Нова, Миру.1. 9:00-16:00Державна інспекція с/г у Волинській областіСТ "Горохівський ринок"ФОП Мохончук Л.ІТзОВ "Еталон"ФОП Юзва Л.Ф. м. Горохів, вул. Козацька.м. Горохів, вул. Козацькам. Горохів, вул. Студентськам. Горохів, вул. Студентськам. Горохів, вул. Козацька2. 9:00-16:00с.Диковини : вул. ЛісоваВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-269 10:00 – 17:00 Немає с. Нові Червища (частково)2. ПЛ-0.4кВ, Л-1 КТП-26 9:00-17.00 Відділ освіти (МНВК) м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)1. 09:00-17:00Церква ХВЄ - п"ятидесятниківс. Жорнищевул. Куницького, вул. Мирувул. Нова, буд. 1-5,вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-182. ПЛ 0,4 кВ від КТП-41109:00-17:00с.Борохіввул.М.Салюк,3. 09:00-17:00с.Кульчинвул.6-го Лютого,16-26 ,13-17 вул.Кірова,1-14,вул.Космонавтів,1-19,вул.Колгоспна,1-29,4. ПЛ 10 кВ Л14-0509:00-17:00с. Грем’яче – школа, дитячий садокФОП Дерчук Олександп Євгенович -столярний цехФОП Вачевська Руслана Сергіївна - столярний цехЦуманське СТ - магазинФОП Ткач Олександр Дмитрович - деревообробний цехСвято-Іллїнська громада УПЦ КП - церкваТзОВ "Мінеком" - деревообробний цехс. ЯківціЦуманське споживче товариство - магазинФОП Якимчук Людмила Василівна - магазинФОП Білан Людмила Миколаївна – кафе-магазинс. Скреготівка - школа, дитячий садок, медпунктЦуманське споживче товариство - магазин с. Грем’яче - повністюс. Яківці - повністюс. Скреготівка - повністю1.ПЛ-0,4кВ КТП-2099:00-17:00 Філія "ОГС України" АТ "Укртрансгаз"СТзОВ "Облапське"ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"Дубівська сільська радас.Облапи2.ПЛ-0,4кВ КТП-3399:00-17:00 СТзОВ "Україна"Ковельське міжрайонне УВГО.С.Н.(буд.коміт) "Водник"с.Дубове3.ПС-110/10 «Вербка №89»9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.ФОП Причепа В.Г.ФОП Воробей Н.І.Ковельське РЖКП №2Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ПТМ «Ковельтепло»ФО Клюнда В.А.ФОП Білець О.Т.ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»ФО Панчук Л.Б.СТ "Ковельська торгова база"ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"ФОП Чабан О.М.ТзОВ "Ковельагроспецпостач "ФО Прокопчук А.П.ФОП Дідицький А.М.ФОП Рахлінський Ю.М.ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ПП «Приватбуд»ФО Русакова Р.Р.ФОП Романюк Н.В.ФОП Майданський І.О.КП"Злагода"РГ священномученника АнатоліяУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельськоїміської радиФОП Возняк Р.А.КП "Волинське обласне бюро технічноїінвентаризації"ФО Товстенюк Л.А.АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Романчук Р.М.Ковельський міжгосподарський комбікормовий заводТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"Філія "Ковельський автодор" Дочірнєпідприємство "Волинський облавтодор"ПАТ "Ковельське ШБУ №63"ФО Кіптик Я.С.Ковельська заготівельно-збутова базас/г продуктівФО Падалюк О.І.Філія Ковельського ДЕУ "ДП" ВолинськийОблавтодорРелігійна організація "Релігійна громада ВсіхСвятих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"ФОП Петручик П.В.КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"ФОП Ковальчук В.С.ФО Лисюк В.О.РГ Української православної церкви с.ВербкаКомунальне некомерційне підприємство КовельськеМіськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської областіПАТ "Укртелеком" Волинська філіяДубівська сільська радаФО Карпюк В.В.ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.ФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна"ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П.ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В.ФО Кіптик О.О.Релігійна громада Різдва Святого Івана ПредтечіУПЦ КПБілинська с/радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське СТФО Балецький С.Р.ФО Балак П.С.Фермерське господарство "Дуплянка СГК"Церква Християн віри Євангельської м. КовельСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М.Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М.Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинФОП Денисюк Л.С.Доротищенська с/радаТойкутська с/радаСільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"ФО Кримчук В.С.ФОП Бойчук С.В.ФОП Галаша Т.І.ТзОВ "І.К.Ініціатива "Ковельська районна державна лікарняветеринарної медициниПокровська РГ Укр. Православної церквиРГ церкви християн Віри Євангельськоїп"ятидесятниківФОП Шпилюк В.М.ФГ "Несухоїжі"ФОП Авельчук Л.В.ТзОВ "РЕДРОК"Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"ФОП Орловська В.П.ФОП Авельчук С.П.ФО Байчук Г.І.ТзОВ "Еко-Тара"Відділ освіти Ковельської РДАФО Бойчук О.П.Ковельське СЛАТ "Тур"СТзОВ ім."Ватутіна"ТзОв "СОТІК АГРО"ФОП Чабан В.М.ФО Оліферович В.С.ТзОВ "Верба-ВВ"ТзОВ "Технобудекспорт"ФОП Зубрицький Л.Л.Пп "Геліс"ТзОВ "Еко-Тара"м.Ковель, вул.Ватутінавул.Брестськавул.Кутузовас.Вербка, вул.Незалежностіс.Бахівс.Колодницяс.Білинс.Гішинс.Доротищес.Лапніс.Заріччяс.Тойкутс.Воля1. ПЛІ-0.4кВ Л-2 КТП№7 9:00-17:00 -- с.м.т.Локачі вул.Героїв Майдану2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№162 9:00-17:00 Водобашня с.Губин вул.Шевченка3. ПЛ-10кВ Л23-03 від ЛР-41 11:00-15:00 с.Кути,БілопільВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Побут. магазини с.Світязь ур.Гірка.Гушово1. КТП-140 11:00-16:00 Школа, Клуб,пошта,ФАП с. Невір вул.Молодіжна2. ПЛ-04кВ від КТП-24 11:00-17:00 Станція мобільного зв’язку МТС, ВК «Полісся» с.Дольськ(територія ВК Полісся)Вимкнень споживачів не заплановано1. ТП-17 9:00-17:00 Міський суд, Санепідемстанція, салон краси «Шик», аптека «Жовтневе –ЛТД», аптека «Нова», стоматолог Квасняк В.П., м-н «Алладін», «Маяк», «Для Вас», «Фуршет», «Техніка монтажу», «Orbital», «Стимул», «Студія Fiori», «Все від 40», «Сон+», «Одяг з Європи», нотаріус, адвокат, терапевтичний кабінет, ремонт взуття, м. Нововолинськвул. Гагаріна 6-18,Винниченка 6-18,Грушевського 2-4,Маяковського 11-152. ТП-11 9:00-17:00 Прокуратура, ДНЗ №2, маг. «Тет-а-тет», «Інтер`єр», «Садотехніка», «Мегабуд», кіоск «Хліб» м. Нововолинськвул. Маяковського 19-42,Гагаріна 20,О.Пчілки 20-28,Небесної Сотні 18-39,Кримського 21-34Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.м.Рожище вул.Тичини.3. Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00с.Башова (повністю).