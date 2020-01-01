Де на Волині не буде світла 12 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Хмелів вул. Нова, Миру.
Горохівський район
1. 9:00-16:00
Державна інспекція с/г у Волинській області
СТ "Горохівський ринок"
ФОП Мохончук Л.І
ТзОВ "Еталон"
ФОП Юзва Л.Ф. м. Горохів, вул. Козацька.
м. Горохів, вул. Козацька
м. Горохів, вул. Студентська
м. Горохів, вул. Студентська
м. Горохів, вул. Козацька
2. 9:00-16:00
с.Диковини : вул. Лісова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. КТП-269 10:00 – 17:00 Немає с. Нові Червища (частково)
2. ПЛ-0.4кВ, Л-1 КТП-26 9:00-17.00 Відділ освіти (МНВК) м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Церква ХВЄ - п"ятидесятників
с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-411
09:00-17:00
с.Борохів
вул.М.Салюк,
3. 09:00-17:00
с.Кульчин
вул.6-го Лютого,16-26 ,13-17 вул.Кірова,1-14,
вул.Космонавтів,1-19,
вул.Колгоспна,1-29,
4. ПЛ 10 кВ Л14-05
09:00-17:00
с. Грем’яче – школа, дитячий садок
ФОП Дерчук Олександп Євгенович -столярний цех
ФОП Вачевська Руслана Сергіївна - столярний цех
Цуманське СТ - магазин
ФОП Ткач Олександр Дмитрович - деревообробний цех
Свято-Іллїнська громада УПЦ КП - церква
ТзОВ "Мінеком" - деревообробний цех
с. Яківці
Цуманське споживче товариство - магазин
ФОП Якимчук Людмила Василівна - магазин
ФОП Білан Людмила Миколаївна – кафе-магазин
с. Скреготівка - школа, дитячий садок, медпункт
Цуманське споживче товариство - магазин с. Грем’яче - повністю
с. Яківці - повністю
с. Скреготівка - повністю
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-209
9:00-17:00 Філія "ОГС України" АТ "Укртрансгаз"
СТзОВ "Облапське"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
Дубівська сільська рада
с.Облапи
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-339
9:00-17:00 СТзОВ "Україна"
Ковельське міжрайонне УВГ
О.С.Н.(буд.коміт) "Водник"
с.Дубове
3.
ПС-110/10 «Вербка №89»
9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Причепа В.Г.
ФОП Воробей Н.І.
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ «Ковельтепло»
ФО Клюнда В.А.
ФОП Білець О.Т.
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФО Панчук Л.Б.
СТ "Ковельська торгова база"
ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"
ФОП Чабан О.М.
ТзОВ "Ковельагроспецпостач "
ФО Прокопчук А.П.
ФОП Дідицький А.М.
ФОП Рахлінський Ю.М.
ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПП «Приватбуд»
ФО Русакова Р.Р.
ФОП Романюк Н.В.
ФОП Майданський І.О.
КП"Злагода"
РГ священномученника Анатолія
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ФОП Возняк Р.А.
КП "Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації"
ФО Товстенюк Л.А.
АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Романчук Р.М.
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
ТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"
Філія "Ковельський автодор" Дочірнє
підприємство "Волинський облавтодор"
ПАТ "Ковельське ШБУ №63"
ФО Кіптик Я.С.
Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктів
ФО Падалюк О.І.
Філія Ковельського ДЕУ "ДП" Волинський
Облавтодор
Релігійна організація "Релігійна громада Всіх
Святих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"
ФОП Петручик П.В.
КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
ФОП Ковальчук В.С.
ФО Лисюк В.О.
РГ Української православної церкви с.Вербка
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське
Міськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської області
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська с/рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське СТ
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
Фермерське господарство "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
ФОП Денисюк Л.С.
Доротищенська с/рада
Тойкутська с/рада
Сільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"
ФО Кримчук В.С.
ФОП Бойчук С.В.
ФОП Галаша Т.І.
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська РГ Укр. Православної церкви
РГ церкви християн Віри Євангельської
п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М.
ФГ "Несухоїжі"
ФОП Авельчук Л.В.
ТзОВ "РЕДРОК"
Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П.
ФОП Авельчук С.П.
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Відділ освіти Ковельської РДА
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
СТзОВ ім."Ватутіна"
ТзОв "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М.
ФО Оліферович В.С.
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "Технобудекспорт"
ФОП Зубрицький Л.Л.
Пп "Геліс"
ТзОВ "Еко-Тара"
м.Ковель, вул.Ватутіна
вул.Брестська
вул.Кутузова
с.Вербка, вул.Незалежності
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Заріччя
с.Тойкут
с.Воля
Локачинський район
1. ПЛІ-0.4кВ Л-2 КТП№7 9:00-17:00 -- с.м.т.Локачі вул.Героїв Майдану
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№162 9:00-17:00 Водобашня с.Губин вул.Шевченка
3. ПЛ-10кВ Л23-03 від ЛР-41 11:00-15:00 с.Кути,Білопіль
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Побут. магазини с.Світязь ур.Гірка.Гушово
Любешівський район
1. КТП-140 11:00-16:00 Школа, Клуб,пошта,ФАП с. Невір вул.Молодіжна
2. ПЛ-04кВ від КТП-24 11:00-17:00 Станція мобільного зв’язку МТС, ВК «Полісся» с.Дольськ(територія ВК Полісся)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-17 9:00-17:00 Міський суд, Санепідемстанція, салон краси «Шик», аптека «Жовтневе –ЛТД», аптека «Нова», стоматолог Квасняк В.П., м-н «Алладін», «Маяк», «Для Вас», «Фуршет», «Техніка монтажу», «Orbital», «Стимул», «Студія Fiori», «Все від 40», «Сон+», «Одяг з Європи», нотаріус, адвокат, терапевтичний кабінет, ремонт взуття, м. Нововолинськ
вул. Гагаріна 6-18,
Винниченка 6-18,
Грушевського 2-4,
Маяковського 11-15
2. ТП-11 9:00-17:00 Прокуратура, ДНЗ №2, маг. «Тет-а-тет», «Інтер`єр», «Садотехніка», «Мегабуд», кіоск «Хліб» м. Нововолинськ
вул. Маяковського 19-42,
Гагаріна 20,
О.Пчілки 20-28,
Небесної Сотні 18-39,
Кримського 21-34
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00
с.Башова (повністю).
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Хмелів вул. Нова, Миру.
Горохівський район
1. 9:00-16:00
Державна інспекція с/г у Волинській області
СТ "Горохівський ринок"
ФОП Мохончук Л.І
ТзОВ "Еталон"
ФОП Юзва Л.Ф. м. Горохів, вул. Козацька.
м. Горохів, вул. Козацька
м. Горохів, вул. Студентська
м. Горохів, вул. Студентська
м. Горохів, вул. Козацька
2. 9:00-16:00
с.Диковини : вул. Лісова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. КТП-269 10:00 – 17:00 Немає с. Нові Червища (частково)
2. ПЛ-0.4кВ, Л-1 КТП-26 9:00-17.00 Відділ освіти (МНВК) м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Церква ХВЄ - п"ятидесятників
с. Жорнище
вул. Куницького, вул. Миру
вул. Нова, буд. 1-5,
вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-411
09:00-17:00
с.Борохів
вул.М.Салюк,
3. 09:00-17:00
с.Кульчин
вул.6-го Лютого,16-26 ,13-17 вул.Кірова,1-14,
вул.Космонавтів,1-19,
вул.Колгоспна,1-29,
4. ПЛ 10 кВ Л14-05
09:00-17:00
с. Грем’яче – школа, дитячий садок
ФОП Дерчук Олександп Євгенович -столярний цех
ФОП Вачевська Руслана Сергіївна - столярний цех
Цуманське СТ - магазин
ФОП Ткач Олександр Дмитрович - деревообробний цех
Свято-Іллїнська громада УПЦ КП - церква
ТзОВ "Мінеком" - деревообробний цех
с. Яківці
Цуманське споживче товариство - магазин
ФОП Якимчук Людмила Василівна - магазин
ФОП Білан Людмила Миколаївна – кафе-магазин
с. Скреготівка - школа, дитячий садок, медпункт
Цуманське споживче товариство - магазин с. Грем’яче - повністю
с. Яківці - повністю
с. Скреготівка - повністю
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП-209
9:00-17:00 Філія "ОГС України" АТ "Укртрансгаз"
СТзОВ "Облапське"
ТзОВ "МОЛОЧНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЧИНА"
Дубівська сільська рада
с.Облапи
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-339
9:00-17:00 СТзОВ "Україна"
Ковельське міжрайонне УВГ
О.С.Н.(буд.коміт) "Водник"
с.Дубове
3.
ПС-110/10 «Вербка №89»
9:00-17:00 ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Причепа В.Г.
ФОП Воробей Н.І.
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ «Ковельтепло»
ФО Клюнда В.А.
ФОП Білець О.Т.
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
ФО Панчук Л.Б.
СТ "Ковельська торгова база"
ПП "Торгово- промислова компанія Арсен"
ФОП Чабан О.М.
ТзОВ "Ковельагроспецпостач "
ФО Прокопчук А.П.
ФОП Дідицький А.М.
ФОП Рахлінський Ю.М.
ТзОВ"Мікс-Буд Ковель"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ПП «Приватбуд»
ФО Русакова Р.Р.
ФОП Романюк Н.В.
ФОП Майданський І.О.
КП"Злагода"
РГ священномученника Анатолія
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради
ФОП Возняк Р.А.
КП "Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації"
ФО Товстенюк Л.А.
АТ " ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Романчук Р.М.
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
ТзОВ"Торгово-будівельне підприємство Альянс"
Філія "Ковельський автодор" Дочірнє
підприємство "Волинський облавтодор"
ПАТ "Ковельське ШБУ №63"
ФО Кіптик Я.С.
Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктів
ФО Падалюк О.І.
Філія Ковельського ДЕУ "ДП" Волинський
Облавтодор
Релігійна організація "Релігійна громада Всіх
Святих Землі Волинської Української ПравославноїЦеркви"
ФОП Петручик П.В.
КОВЕЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
ФОП Ковальчук В.С.
ФО Лисюк В.О.
РГ Української православної церкви с.Вербка
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське
Міськрайонне територіальне медичне об*єднання Ковельської міської ради Волинської області
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В.
ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.
ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П.
ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В.
ФО Кіптик О.О.
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська с/рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське СТ
ФО Балецький С.Р.
ФО Балак П.С.
Фермерське господарство "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М.
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
ФОП Денисюк Л.С.
Доротищенська с/рада
Тойкутська с/рада
Сільськогосподарське ТзОВ ім."Ватутіна"
ФО Кримчук В.С.
ФОП Бойчук С.В.
ФОП Галаша Т.І.
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська РГ Укр. Православної церкви
РГ церкви християн Віри Євангельської
п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М.
ФГ "Несухоїжі"
ФОП Авельчук Л.В.
ТзОВ "РЕДРОК"
Виробничо-комерційне ПП"Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П.
ФОП Авельчук С.П.
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Відділ освіти Ковельської РДА
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
СТзОВ ім."Ватутіна"
ТзОв "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М.
ФО Оліферович В.С.
ТзОВ "Верба-ВВ"
ТзОВ "Технобудекспорт"
ФОП Зубрицький Л.Л.
Пп "Геліс"
ТзОВ "Еко-Тара"
м.Ковель, вул.Ватутіна
вул.Брестська
вул.Кутузова
с.Вербка, вул.Незалежності
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Заріччя
с.Тойкут
с.Воля
Локачинський район
1. ПЛІ-0.4кВ Л-2 КТП№7 9:00-17:00 -- с.м.т.Локачі вул.Героїв Майдану
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№162 9:00-17:00 Водобашня с.Губин вул.Шевченка
3. ПЛ-10кВ Л23-03 від ЛР-41 11:00-15:00 с.Кути,Білопіль
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Побут. магазини с.Світязь ур.Гірка.Гушово
Любешівський район
1. КТП-140 11:00-16:00 Школа, Клуб,пошта,ФАП с. Невір вул.Молодіжна
2. ПЛ-04кВ від КТП-24 11:00-17:00 Станція мобільного зв’язку МТС, ВК «Полісся» с.Дольськ(територія ВК Полісся)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-17 9:00-17:00 Міський суд, Санепідемстанція, салон краси «Шик», аптека «Жовтневе –ЛТД», аптека «Нова», стоматолог Квасняк В.П., м-н «Алладін», «Маяк», «Для Вас», «Фуршет», «Техніка монтажу», «Orbital», «Стимул», «Студія Fiori», «Все від 40», «Сон+», «Одяг з Європи», нотаріус, адвокат, терапевтичний кабінет, ремонт взуття, м. Нововолинськ
вул. Гагаріна 6-18,
Винниченка 6-18,
Грушевського 2-4,
Маяковського 11-15
2. ТП-11 9:00-17:00 Прокуратура, ДНЗ №2, маг. «Тет-а-тет», «Інтер`єр», «Садотехніка», «Мегабуд», кіоск «Хліб» м. Нововолинськ
вул. Маяковського 19-42,
Гагаріна 20,
О.Пчілки 20-28,
Небесної Сотні 18-39,
Кримського 21-34
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00 с.Кременець вул. Тиха.
м.Рожище вул.Тичини.
3. Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00
с.Башова (повністю).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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