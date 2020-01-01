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На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО

На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО
7 березня Волинський рибоохоронний патруль здійснив рибоохоронний рейд на території гідрологічного заказника «Луга».

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

Так, на річці Луга, поблизу села П'ятидні Володимир-Волинського району, близько 16 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені Правилами рибальства – «екраном». Порушник встиг виловити рибу: плітка – 5 рибин, головень – 1 рибина. Збитки склали 900 грривень.

На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучено.

Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Довідкова інформація:

Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн, головня – 150 грн.

На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО
На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО
На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО
На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО


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Теги: Волинь, рибпатруль, заказник
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