На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО





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Так, на річці Луга, поблизу села П'ятидні Володимир-Волинського району, близько 16 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені Правилами рибальства – «екраном». Порушник встиг виловити рибу: плітка – 5 рибин, головень – 1 рибина. Збитки склали 900 грривень.



На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучено.



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.



Довідкова інформація:



Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн, головня – 150 грн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 березня Волинський рибоохоронний патруль здійснив рибоохоронний рейд на території гідрологічного заказника «Луга».Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Так, на річці Луга, поблизу села П'ятидні Володимир-Волинського району, близько 16 години викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені Правилами рибальства – «екраном». Порушник встиг виловити рибу: плітка – 5 рибин, головень – 1 рибина. Збитки склали 900 грривень.На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучено.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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