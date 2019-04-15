Через борги за електрику відключили дві волинські шахти
Сьогодні, 11:40
Через заборгованість за електроенергію відключили шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля».
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
"Станом на 9:30 повністю відключені від електропостачання шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля». Не працюють системи водовідведення та головний вентилятор", - йдеться у дописі.
За його словами, заборгованість державного підприємства за електроенергію станом на 11 березня сягнула 170 мільйонів гривень.
Нагадаємо, вчора у будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську проходила акція протесту. Працівники шахти примусили написати заяви про звільнення керівників ДП та шахти «Бужанська», підписали звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через погіршення справ на вугільних підприємствах.
Михайло Волинець зауважив, реакції з боку Міненерго немає.
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Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
"Станом на 9:30 повністю відключені від електропостачання шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля». Не працюють системи водовідведення та головний вентилятор", - йдеться у дописі.
За його словами, заборгованість державного підприємства за електроенергію станом на 11 березня сягнула 170 мільйонів гривень.
Нагадаємо, вчора у будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську проходила акція протесту. Працівники шахти примусили написати заяви про звільнення керівників ДП та шахти «Бужанська», підписали звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через погіршення справ на вугільних підприємствах.
Михайло Волинець зауважив, реакції з боку Міненерго немає.
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