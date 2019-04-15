Через борги за електрику відключили дві волинські шахти





Про це Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.



"Станом на 9:30 повністю відключені від електропостачання шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля». Не працюють системи водовідведення та головний вентилятор", - йдеться у дописі.



За його словами, заборгованість державного підприємства за електроенергію станом на 11 березня сягнула 170 мільйонів гривень.



Нагадаємо, вчора у Дениса Шмигаля через погіршення справ на вугільних підприємствах.



Михайло Волинець зауважив, реакції з боку Міненерго немає.

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