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Через борги за електрику відключили дві волинські шахти

Через борги за електрику відключили дві волинські шахти
Через заборгованість за електроенергію відключили шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля».

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 9:30 повністю відключені від електропостачання шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля». Не працюють системи водовідведення та головний вентилятор", - йдеться у дописі.

За його словами, заборгованість державного підприємства за електроенергію станом на 11 березня сягнула 170 мільйонів гривень.

Нагадаємо, вчора у будівлі ДП «Волиньвугілля» у Нововолинську проходила акція протесту. Працівники шахти примусили написати заяви про звільнення керівників ДП та шахти «Бужанська», підписали звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через погіршення справ на вугільних підприємствах.

Михайло Волинець зауважив, реакції з боку Міненерго немає.

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Теги: Волинь, шахти, борги, електрика
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