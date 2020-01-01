Помер відомий волинський історик-краєзнавець

Анатолія Степановича Гури з Олики Ківерцівського району.



Про це



"Все своє свідоме життя він присвятив людям. Від вчителя історії до заступника директора школи,а згодом і до селищного голови Олики проліг його життєвий шлях. Він був нелегким, проте Анатолій Степанович з гордістю відстоював становлення незалежної України, по зернині збираючи докупи відомості про славних її патріотів, що не дожили до наших днів.



Для багатьох учнів і просто знайомих він назавжди залишиться в пам'яті розважливим, справедливим,далекоглядним і завжди усміхненим.



Вічний спокій Вашій душі, дорогий наш учителю,і Царство Небесне. Висловлюємо слова співчуття синам та дружині Анатолія Степановича.

Схиляємо голови у скорботі разом з вами, Еміліє Петрівно, Вікторе та Сергію!", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 10 березня, перестало битися серце відомого краєзнавця, історика-дослідниказ Олики Ківерцівського району.Про це повідомляють на сторінці "Олика Інформаційний портал" у Facebook."Все своє свідоме життя він присвятив людям. Від вчителя історії до заступника директора школи,а згодом і до селищного голови Олики проліг його життєвий шлях. Він був нелегким, проте Анатолій Степанович з гордістю відстоював становлення незалежної України, по зернині збираючи докупи відомості про славних її патріотів, що не дожили до наших днів.Для багатьох учнів і просто знайомих він назавжди залишиться в пам'яті розважливим, справедливим,далекоглядним і завжди усміхненим.Вічний спокій Вашій душі, дорогий наш учителю,і Царство Небесне. Висловлюємо слова співчуття синам та дружині Анатолія Степановича.Схиляємо голови у скорботі разом з вами, Еміліє Петрівно, Вікторе та Сергію!", - йдеться у повідомленні.висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого.

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