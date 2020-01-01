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Помер відомий волинський історик-краєзнавець

Помер відомий волинський історик-краєзнавець
Вчора, 10 березня, перестало битися серце відомого краєзнавця, історика-дослідника Анатолія Степановича Гури з Олики Ківерцівського району.

Про це повідомляють на сторінці "Олика Інформаційний портал" у Facebook.

"Все своє свідоме життя він присвятив людям. Від вчителя історії до заступника директора школи,а згодом і до селищного голови Олики проліг його життєвий шлях. Він був нелегким, проте Анатолій Степанович з гордістю відстоював становлення незалежної України, по зернині збираючи докупи відомості про славних її патріотів, що не дожили до наших днів.

Для багатьох учнів і просто знайомих він назавжди залишиться в пам'яті розважливим, справедливим,далекоглядним і завжди усміхненим.

Вічний спокій Вашій душі, дорогий наш учителю,і Царство Небесне. Висловлюємо слова співчуття синам та дружині Анатолія Степановича.
Схиляємо голови у скорботі разом з вами, Еміліє Петрівно, Вікторе та Сергію!", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого.

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Теги: смерть, Олика, краєзнавець
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