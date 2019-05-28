У Києві оголосили карантин через загрозу коронавірусу. ВІДЕО





Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, — пише



«З тією динамікою, як розповсюджують епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації в столиці. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів», — заявив Кличко.



Так, в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. У кінотеатрах скасують сеанси.



«Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі», — розповів міський голова.



Кличко також звернувся до керівників установ та підприємств міста, аби ті переглянули графіки роботи працівників, у яких є малолітні діти.



«Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працювати у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами», — сказав Кличко і закликав людей не панікувати, дотримуватися порад медиків і при поганому самопочутті звертатися до лікарів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах. Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.Про це повідомив міський голова столиці, — пише hromadske «З тією динамікою, як розповсюджують епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації в столиці. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів», — заявив Кличко.Так, в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. У кінотеатрах скасують сеанси.«Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі», — розповів міський голова.Кличко також звернувся до керівників установ та підприємств міста, аби ті переглянули графіки роботи працівників, у яких є малолітні діти.«Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працювати у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами», — сказав Кличко і закликав людей не панікувати, дотримуватися порад медиків і при поганому самопочутті звертатися до лікарів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію