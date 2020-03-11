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Волинянин, який втік з місця аварії, заплатить 340 гривень штрафу

Волинянин, який втік з місця аварії, заплатить 340 гривень штрафу
Судили волинянина, який у Володимирі-Волинському втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Про це «Княжий Град» дізнався з постанови Володимир-Волинського суду.

Так, 18 лютого о 14-й годині у Володимирі-Волинському на вулиці Шахтарській трапилася ДТП. Водій (марку автівки не вказано) «перед початком руху не переконався, що це буде безпечним для інших учасників дорожнього руху, здійснив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ», – йдеться у постанові.

Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.

Винуватець ДТП після автопригоди зник з місця події.

Його притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Суд визнав чоловіка винним та наклав на нього штраф у розмірі 340 гривень. Також він сплатить 420,40 гривень судового збору.

Постанову можуть оскаржити у Волинському апеляційному протягом десяти днів з дня її винесення.

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Теги: штраф, аварія, волинянин
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