Волинянин, який втік з місця аварії, заплатить 340 гривень штрафу
Сьогодні, 20:19
Судили волинянина, який у Володимирі-Волинському втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.
Про це «Княжий Град» дізнався з постанови Володимир-Волинського суду.
Так, 18 лютого о 14-й годині у Володимирі-Волинському на вулиці Шахтарській трапилася ДТП. Водій (марку автівки не вказано) «перед початком руху не переконався, що це буде безпечним для інших учасників дорожнього руху, здійснив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ», – йдеться у постанові.
Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.
Винуватець ДТП після автопригоди зник з місця події.
Його притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Суд визнав чоловіка винним та наклав на нього штраф у розмірі 340 гривень. Також він сплатить 420,40 гривень судового збору.
Постанову можуть оскаржити у Волинському апеляційному протягом десяти днів з дня її винесення.
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Про це «Княжий Град» дізнався з постанови Володимир-Волинського суду.
Так, 18 лютого о 14-й годині у Володимирі-Волинському на вулиці Шахтарській трапилася ДТП. Водій (марку автівки не вказано) «перед початком руху не переконався, що це буде безпечним для інших учасників дорожнього руху, здійснив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ», – йдеться у постанові.
Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.
Винуватець ДТП після автопригоди зник з місця події.
Його притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
Суд визнав чоловіка винним та наклав на нього штраф у розмірі 340 гривень. Також він сплатить 420,40 гривень судового збору.
Постанову можуть оскаржити у Волинському апеляційному протягом десяти днів з дня її винесення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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