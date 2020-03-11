Волинянин, який втік з місця аварії, заплатить 340 гривень штрафу





Про це



Так, 18 лютого о 14-й годині у Володимирі-Волинському на вулиці Шахтарській трапилася ДТП. Водій (марку автівки не вказано) «перед початком руху не переконався, що це буде безпечним для інших учасників дорожнього руху, здійснив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ», – йдеться у постанові.



Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.



Винуватець ДТП після автопригоди зник з місця події.



Його притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).



Суд визнав чоловіка винним та наклав на нього штраф у розмірі 340 гривень. Також він сплатить 420,40 гривень судового збору.



Постанову можуть оскаржити у Волинському апеляційному протягом десяти днів з дня її винесення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили волинянина, який у Володимирі-Волинському втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.Про це «Княжий Град» дізнався з постанови Володимир-Волинського суду.Так, 18 лютого о 14-й годині у Володимирі-Волинському на вулиці Шахтарській трапилася ДТП. Водій (марку автівки не вказано) «перед початком руху не переконався, що це буде безпечним для інших учасників дорожнього руху, здійснив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ», – йдеться у постанові.Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження.Винуватець ДТП після автопригоди зник з місця події.Його притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).Суд визнав чоловіка винним та наклав на нього штраф у розмірі 340 гривень. Також він сплатить 420,40 гривень судового збору.Постанову можуть оскаржити у Волинському апеляційному протягом десяти днів з дня її винесення.

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