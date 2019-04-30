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Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні

Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні
На Рівненщині під електропоїзд сполученням «Сарни-Ковель» потрапив чоловік.

Інцидент трапився 10 березня, - пише ГУНП у Рівненськый області.

У реанімаційному відділенні нині перебуває 35-річний житель селища Рафалівка, який учора, потрапив під електропоїзд.

Слідчо-оперативна група встановила, що під час зупинки на станції Рафалівка чоловік виходив із вагона саме у той момент, коли електропоїзд рушив. Спіткнувшись на пероні, він потрапив під колеса.

Потерпілого доставили до лікарні, де у нього діагностували геморагічний шок та травматичну ампутацію ноги.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини події.



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Теги: потяг, Ковель, Сарни
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