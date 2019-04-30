Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні
Сьогодні, 12:21
На Рівненщині під електропоїзд сполученням «Сарни-Ковель» потрапив чоловік.
Інцидент трапився 10 березня, - пише ГУНП у Рівненськый області.
У реанімаційному відділенні нині перебуває 35-річний житель селища Рафалівка, який учора, потрапив під електропоїзд.
Слідчо-оперативна група встановила, що під час зупинки на станції Рафалівка чоловік виходив із вагона саме у той момент, коли електропоїзд рушив. Спіткнувшись на пероні, він потрапив під колеса.
Потерпілого доставили до лікарні, де у нього діагностували геморагічний шок та травматичну ампутацію ноги.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини події.
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Інцидент трапився 10 березня, - пише ГУНП у Рівненськый області.
У реанімаційному відділенні нині перебуває 35-річний житель селища Рафалівка, який учора, потрапив під електропоїзд.
Слідчо-оперативна група встановила, що під час зупинки на станції Рафалівка чоловік виходив із вагона саме у той момент, коли електропоїзд рушив. Спіткнувшись на пероні, він потрапив під колеса.
Потерпілого доставили до лікарні, де у нього діагностували геморагічний шок та травматичну ампутацію ноги.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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