Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні

На Рівненщині під електропоїзд сполученням «Сарни-Ковель» потрапив чоловік.Інцидент трапився 10 березня, - пише ГУНП у Рівненськый області.У реанімаційному відділенні нині перебуває 35-річний житель селища Рафалівка, який учора, потрапив під електропоїзд.Слідчо-оперативна група встановила, що під час зупинки на станції Рафалівка чоловік виходив із вагона саме у той момент, коли електропоїзд рушив. Спіткнувшись на пероні, він потрапив під колеса.Потерпілого доставили до лікарні, де у нього діагностували геморагічний шок та травматичну ампутацію ноги.У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України слідчі Володимирецького відділення поліції встановлюють усі обставини події.