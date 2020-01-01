Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Уродженець Іванич, титулований піцайоло Андрій Злотко, який нині з родиною мешкає у Римі, розповів, як змінилося життя італійців через поширення COVID-19.
Про це ресторатор розповів в інтерв'ю телеканалу Україна 24, передає Район.Іваничі.
«Люди трохи налякані, бо «червоною зоною» зробили всю Італію. Не можна просто так виходити на вулицю, хіба в нагальних справах. На вулицях людей можуть перевіряти патрульні. Піцерію не можуть відвідувати більше 3 людей на раз...», – розповів Андрій.
Більше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це ресторатор розповів в інтерв'ю телеканалу Україна 24, передає Район.Іваничі.
«Люди трохи налякані, бо «червоною зоною» зробили всю Італію. Не можна просто так виходити на вулицю, хіба в нагальних справах. На вулицях людей можуть перевіряти патрульні. Піцерію не можуть відвідувати більше 3 людей на раз...», – розповів Андрій.
Більше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
Медіа