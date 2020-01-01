Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО

Андрій Злотко, який нині з родиною мешкає у Римі, розповів, як змінилося життя італійців через поширення COVID-19.



Про це ресторатор розповів в інтерв'ю телеканалу Україна 24, передає



«Люди трохи налякані, бо «червоною зоною» зробили всю Італію. Не можна просто так виходити на вулицю, хіба в нагальних справах. На вулицях людей можуть перевіряти патрульні. Піцерію не можуть відвідувати більше 3 людей на раз...», – розповів Андрій.



Більше – у відео.



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