вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО

Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Уродженець Іванич, титулований піцайоло Андрій Злотко, який нині з родиною мешкає у Римі, розповів, як змінилося життя італійців через поширення COVID-19.

Про це ресторатор розповів в інтерв'ю телеканалу Україна 24, передає Район.Іваничі.

«Люди трохи налякані, бо «червоною зоною» зробили всю Італію. Не можна просто так виходити на вулицю, хіба в нагальних справах. На вулицях людей можуть перевіряти патрульні. Піцерію не можуть відвідувати більше 3 людей на раз...», – розповів Андрій.

Більше – у відео.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Італія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули
Сьогодні, 13:30
Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу Українцям радять утриматися від поїздок до Італії через спалах коронавірусу
10 березень, 11:45
Італію закрили через спалах коронавірусу: куди не можна в'їхати Італію закрили через спалах коронавірусу: куди не можна в'їхати
09 березень, 10:56
В Італії планують закрити навчальні заклади через коронавірус В Італії планують закрити навчальні заклади через коронавірус
04 березень, 21:42
«Вулиці пусті, люди зайвий раз виходити на двір не поспішають», – лучанка про коронавірус в Італії «Вулиці пусті, люди зайвий раз виходити на двір не поспішають», – лучанка про коронавірус в Італії
26 лютий, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули
Сьогодні, 13:30
 0
Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
 0
Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 12:40
 0
Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8