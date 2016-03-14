вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок

Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Луцька міська рада закликає підприємці Центрального ринку прискорити добровільний переїзд на Новий ринок.

Про це повідомляє міськрада.

Заяву про переїзд можна подати у Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Після подання заяви Луцька міська рада допоможе підприємцям перевезти контейнери.

Міська влада зазначила, у найближчі дні демонтаж завершать, і після цього розпочнеться реалізація рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 “Про припинення права постійного користування комунальному підприємству “Луцькі ринки” земельною ділянкою” в частині демонтажу металевих контейнерів усіма доступними методами за умови дотримання чинного законодавства.

Нагадаємо, учора, 10 березня, представники департаменту муніципальної варти Луцькради зрізали та винесли паркан, яким був обгороджений ринок з боку парку на вулиці Глушець, 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Центральний ринок, міська влада, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ехх, був би Беркут, були би ці саколікі давно б вже на ГПЗ, а не права свої качали, "підприємці" великі.
Відповісти
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 12:40
Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
У Луцьку розпочали демонтаж кафе «Старий Баку». ФОТО У Луцьку розпочали демонтаж кафе «Старий Баку». ФОТО
14 березень, 2016, 11:54
Опір та «коридор» з поліції: муніципали таки зрізали паркан біля Старого ринку. ВІДЕО Опір та «коридор» з поліції: муніципали таки зрізали паркан біля Старого ринку. ВІДЕО
10 березень, 17:08
На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО На Старому ринку ріжуть паркан: на місці – чимало підприємців та поліції. ФОТО
10 березень, 16:26
Муніципали знову приїдуть на Старий ринок зносити паркан і ворота Муніципали знову приїдуть на Старий ринок зносити паркан і ворота
26 лютий, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
 0
Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 12:40
 0
Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
 0
Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8