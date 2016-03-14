Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
Луцька міська рада закликає підприємці Центрального ринку прискорити добровільний переїзд на Новий ринок.
Про це повідомляє міськрада.
Заяву про переїзд можна подати у Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Після подання заяви Луцька міська рада допоможе підприємцям перевезти контейнери.
Міська влада зазначила, у найближчі дні демонтаж завершать, і після цього розпочнеться реалізація рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 “Про припинення права постійного користування комунальному підприємству “Луцькі ринки” земельною ділянкою” в частині демонтажу металевих контейнерів усіма доступними методами за умови дотримання чинного законодавства.
Нагадаємо, учора, 10 березня, представники департаменту муніципальної варти Луцькради зрізали та винесли паркан, яким був обгороджений ринок з боку парку на вулиці Глушець, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міськрада.
Заяву про переїзд можна подати у Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Після подання заяви Луцька міська рада допоможе підприємцям перевезти контейнери.
Міська влада зазначила, у найближчі дні демонтаж завершать, і після цього розпочнеться реалізація рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 “Про припинення права постійного користування комунальному підприємству “Луцькі ринки” земельною ділянкою” в частині демонтажу металевих контейнерів усіма доступними методами за умови дотримання чинного законодавства.
Нагадаємо, учора, 10 березня, представники департаменту муніципальної варти Луцькради зрізали та винесли паркан, яким був обгороджений ринок з боку парку на вулиці Глушець, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ехх, був би Беркут, були би ці саколікі давно б вже на ГПЗ, а не права свої качали, "підприємці" великі.
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
Медіа