Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок





Про це



Заяву про переїзд можна подати у Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Після подання заяви Луцька міська рада допоможе підприємцям перевезти контейнери.



Міська влада зазначила, у найближчі дні демонтаж завершать, і після цього розпочнеться реалізація рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 №69/1 “Про припинення права постійного користування комунальному підприємству “Луцькі ринки” земельною ділянкою” в частині демонтажу металевих контейнерів усіма доступними методами за умови дотримання чинного законодавства.



Нагадаємо, учора,



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