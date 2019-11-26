Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
У Любешівському районі поліція затримала трактор з деревиною.
Зазначається, що 10 березня патрульні поліцейські на ґрунтовій дорозі поблизу села Цир зупинили трактор Т-25, котрий перевозив 15 колод сосни. Супроводжуючих документів на деревину не було, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 27-річний житель Любешівського району. Лісодеревину вилучили. Трактор помістили на арештмайданчик.
Правоохоронці з’ясували, що деревину волинянин викрав із території лісозаготівельної ділянки.
Відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі вирішують питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Перевірка триває.
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Зазначається, що 10 березня патрульні поліцейські на ґрунтовій дорозі поблизу села Цир зупинили трактор Т-25, котрий перевозив 15 колод сосни. Супроводжуючих документів на деревину не було, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 27-річний житель Любешівського району. Лісодеревину вилучили. Трактор помістили на арештмайданчик.
Правоохоронці з’ясували, що деревину волинянин викрав із території лісозаготівельної ділянки.
Відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі вирішують питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Перевірка триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
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