У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули. ОНОВЛЕНО





Про це розповіла Людмила Плахотна.



У Луцьку станом на цю годину ніяких обмежувальних заходів не запроваджено, каже заступник начальника відділу інформаційної роботи Луцької міськради Олександр Олішевський.



У храмах Волинської єпархії Православної церкви України також, поки що служб не скасовували, - розповів телефоном протоієрей Віталій Собко.



Нагадаємо, сьогодні український уряд розглядатиме ймовірне припинення навчання в школах та скасування масових заходів в країні.



ОНОВЛЕНО



Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, у всіх областях України ввели тритижневий карантин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чекають рішення Кабінету міністрів і розглядають можливе перенесення канікул в освітніх закладах із 23 березня на 16-те.Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти, науки та молодіУ Луцьку станом на цю годину ніяких обмежувальних заходів не запроваджено, каже заступник начальника відділу інформаційної роботи Луцької міськрадиУ храмах Волинської єпархії Православної церкви України також, поки що служб не скасовували, - розповів телефоном протоієрейНагадаємо, сьогодні український уряд розглядатиме ймовірне припинення навчання в школах та скасування масових заходів в країні.ОНОВЛЕНОУряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема,ввели тритижневий карантин.

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