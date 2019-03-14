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У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули. ОНОВЛЕНО

У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули. ОНОВЛЕНО
На Волині чекають рішення Кабінету міністрів і розглядають можливе перенесення канікул в освітніх закладах із 23 березня на 16-те.

Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна.

У Луцьку станом на цю годину ніяких обмежувальних заходів не запроваджено, каже заступник начальника відділу інформаційної роботи Луцької міськради Олександр Олішевський.

У храмах Волинської єпархії Православної церкви України також, поки що служб не скасовували, - розповів телефоном протоієрей Віталій Собко.

Нагадаємо, сьогодні український уряд розглядатиме ймовірне припинення навчання в школах та скасування масових заходів в країні.

ОНОВЛЕНО

Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, у всіх областях України ввели тритижневий карантин.

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Теги: Волинь, навчальні заклади, канікули
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