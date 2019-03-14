У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:30
На Волині чекають рішення Кабінету міністрів і розглядають можливе перенесення канікул в освітніх закладах із 23 березня на 16-те.
Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна.
У Луцьку станом на цю годину ніяких обмежувальних заходів не запроваджено, каже заступник начальника відділу інформаційної роботи Луцької міськради Олександр Олішевський.
У храмах Волинської єпархії Православної церкви України також, поки що служб не скасовували, - розповів телефоном протоієрей Віталій Собко.
Нагадаємо, сьогодні український уряд розглядатиме ймовірне припинення навчання в школах та скасування масових заходів в країні.
ОНОВЛЕНО
Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, у всіх областях України ввели тритижневий карантин.
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Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна.
У Луцьку станом на цю годину ніяких обмежувальних заходів не запроваджено, каже заступник начальника відділу інформаційної роботи Луцької міськради Олександр Олішевський.
У храмах Волинської єпархії Православної церкви України також, поки що служб не скасовували, - розповів телефоном протоієрей Віталій Собко.
Нагадаємо, сьогодні український уряд розглядатиме ймовірне припинення навчання в школах та скасування масових заходів в країні.
ОНОВЛЕНО
Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, у всіх областях України ввели тритижневий карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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