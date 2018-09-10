У Луцьку вантажівка комунальників зіткнулася з легковиком
Сьогодні, 13:34
У Луцьку зіткнулися вантажівка ЗІЛ, яка належить ДКП «Луцьктепло», і легковик Renault.
Аварія сталася 11 березня близько 11 ранку на вулиці Пушкіна, - інформує ВолиньInfa.
Зі слів працівників патрульної поліції, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції. У результаті, ЗІЛ врізався у Renault. Легковик зазнав механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
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Аварія сталася 11 березня близько 11 ранку на вулиці Пушкіна, - інформує ВолиньInfa.
Зі слів працівників патрульної поліції, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції. У результаті, ЗІЛ врізався у Renault. Легковик зазнав механічних ушкоджень.
На місці події працювала патрульна поліція.
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