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У Луцьку вантажівка комунальників зіткнулася з легковиком

У Луцьку вантажівка комунальників зіткнулася з легковиком
У Луцьку зіткнулися вантажівка ЗІЛ, яка належить ДКП «Луцьктепло», і легковик Renault.

Аварія сталася 11 березня близько 11 ранку на вулиці Пушкіна, - інформує ВолиньInfa.

Зі слів працівників патрульної поліції, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції. У результаті, ЗІЛ врізався у Renault. Легковик зазнав механічних ушкоджень.

На місці події працювала патрульна поліція.

У Луцьку вантажівка комунальників зіткнулася з легковиком
У Луцьку вантажівка комунальників зіткнулася з легковиком

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Теги: аварія, Луцьк, вантажівка
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