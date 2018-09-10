У Луцьку вантажівка комунальників зіткнулася з легковиком





Аварія сталася 11 березня близько 11 ранку на вулиці Пушкіна, - інформує



Зі слів працівників патрульної поліції, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції. У результаті, ЗІЛ врізався у Renault. Легковик зазнав механічних ушкоджень.



На місці події працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися вантажівка ЗІЛ, яка належить ДКП «Луцьктепло», і легковик Renault.Аварія сталася 11 березня близько 11 ранку на вулиці Пушкіна, - інформує ВолиньInfa Зі слів працівників патрульної поліції, автомобілі не дотрималися безпечної дистанції. У результаті, ЗІЛ врізався у Renault. Легковик зазнав механічних ушкоджень.На місці події працювала патрульна поліція.

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