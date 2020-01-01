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У всіх областях України ввели карантин через коронавірус. ОФІЦІЙНО

У всіх областях України ввели карантин через коронавірус. ОФІЦІЙНО
Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19.

На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийняли низку рішень, - повідомляє "Урядовий портал".

Зокрема, в Україні запланували введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні. Кабмін запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті "Бориспіль".

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Теги: карантин, Україна, уряд, коронавірус
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Коментарі 1
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Три країни світу ввели карантин, до початку епідемії - США, Ізраїль, Україна.
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