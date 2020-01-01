На Волині у чоловіка вилучили пістолет, ніж та електрошокер





Про це



За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Сумської області. Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.



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