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На Волині у чоловіка вилучили пістолет, ніж та електрошокер

На Волині у чоловіка вилучили пістолет, ніж та електрошокер
На митному посту «Володимир-Волинський» під час проходження митного контролю прикордонники виявили в автомобілі Mercedes Benz стартовий пістолет «Start 2», ніж-мачете та електрошокер.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Сумської області. Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, кордон, небезпечні речі
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Коментарі 1
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Забули написати, що він ветеран АТО/ООС, герой та нагороджений орденами та медалями і йому треба з собою носити зброю. Іншим не дозволено.
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