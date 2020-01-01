На Волині у чоловіка вилучили пістолет, ніж та електрошокер
Сьогодні, 14:29
На митному посту «Володимир-Волинський» під час проходження митного контролю прикордонники виявили в автомобілі Mercedes Benz стартовий пістолет «Start 2», ніж-мачете та електрошокер.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Сумської області. Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 39-річний житель Сумської області. Вилучені предмети направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Забули написати, що він ветеран АТО/ООС, герой та нагороджений орденами та медалями і йому треба з собою носити зброю. Іншим не дозволено.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у чоловіка вилучили пістолет, ніж та електрошокер
Сьогодні, 14:29
У Луцьку вантажівка комунальників зіткнулася з легковиком
Сьогодні, 13:34
У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:30
Медіа