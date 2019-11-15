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«Готуємо теплі шкарпетки»: синоптик попередила про суттєве похолодання

«Готуємо теплі шкарпетки»: синоптик попередила про суттєве похолодання
12 березня в Україні пройдуть дощі на Сході та подекуди на
Заході. Проте, вже 14-15 березня істотно похолодає.

Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, 12 березня, вітер у західних та північних областях буде поривчастий. А температура повітря буде +11+17 градусів.

"Вихідними суттєво похолодає, до морозцю. Тому поки що гріємося і готуємо на суботу-неділю теплі веселі шкарпетки", - йдеться у повідомлені.

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Теги: похолодання, Україна, синоптик
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