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На Волині психічнохвора жінка пограбувала магазин, погрожуючи продавчині ножем

На Волині психічнохвора жінка пограбувала магазин, погрожуючи продавчині ножем
10-го березня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 48-річна продавчиня магазину із заявою про розбій. Одна з постійних покупців почала поводитись агресивно та погрожувати ножем, аби забрати продукти.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

За даними правоохоронців, це сталось в приміщенні кіоску “Гаманець” по вулиці Калнишевського, 26. Так, близько 10:00 візуально знайома жінка для заявниці, поводячись агресивно, почала погрожувати ножем.

Зазначається, що жінка забрала продукти харчування, а саме кулінарний набір (курячі крила та гомілки) вартістю 40 гривень.

Правоохоронці встановили, що напад вчинила 66-річна пенсіонерка, жителька Володимира-Волинського. Вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра.

Наразі вирішують питання щодо її госпіталізації до Володимир-Волинського ТМО.

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Теги: напад, ніж
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