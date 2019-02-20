На Волині психічнохвора жінка пограбувала магазин, погрожуючи продавчині ножем
Сьогодні, 15:28
10-го березня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 48-річна продавчиня магазину із заявою про розбій. Одна з постійних покупців почала поводитись агресивно та погрожувати ножем, аби забрати продукти.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За даними правоохоронців, це сталось в приміщенні кіоску “Гаманець” по вулиці Калнишевського, 26. Так, близько 10:00 візуально знайома жінка для заявниці, поводячись агресивно, почала погрожувати ножем.
Зазначається, що жінка забрала продукти харчування, а саме кулінарний набір (курячі крила та гомілки) вартістю 40 гривень.
Правоохоронці встановили, що напад вчинила 66-річна пенсіонерка, жителька Володимира-Волинського. Вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра.
Наразі вирішують питання щодо її госпіталізації до Володимир-Волинського ТМО.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За даними правоохоронців, це сталось в приміщенні кіоску “Гаманець” по вулиці Калнишевського, 26. Так, близько 10:00 візуально знайома жінка для заявниці, поводячись агресивно, почала погрожувати ножем.
Зазначається, що жінка забрала продукти харчування, а саме кулінарний набір (курячі крила та гомілки) вартістю 40 гривень.
Правоохоронці встановили, що напад вчинила 66-річна пенсіонерка, жителька Володимира-Волинського. Вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра.
Наразі вирішують питання щодо її госпіталізації до Володимир-Волинського ТМО.
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