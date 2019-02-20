На Волині психічнохвора жінка пограбувала магазин, погрожуючи продавчині ножем





Про це



За даними правоохоронців, це сталось в приміщенні кіоску “Гаманець” по вулиці Калнишевського, 26. Так, близько 10:00 візуально знайома жінка для заявниці, поводячись агресивно, почала погрожувати ножем.



Зазначається, що жінка забрала продукти харчування, а саме кулінарний набір (курячі крила та гомілки) вартістю 40 гривень.



Правоохоронці встановили, що напад вчинила 66-річна пенсіонерка, жителька Володимира-Волинського. Вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра.



Наразі вирішують питання щодо її госпіталізації до Володимир-Волинського ТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го березня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 48-річна продавчиня магазину із заявою про розбій. Одна з постійних покупців почала поводитись агресивно та погрожувати ножем, аби забрати продукти.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.За даними правоохоронців, це сталось в приміщенні кіоску “Гаманець” по вулиці Калнишевського, 26. Так, близько 10:00 візуально знайома жінка для заявниці, поводячись агресивно, почала погрожувати ножем.Зазначається, що жінка забрала продукти харчування, а саме кулінарний набір (курячі крила та гомілки) вартістю 40 гривень.Правоохоронці встановили, що напад вчинила 66-річна пенсіонерка, жителька Володимира-Волинського. Вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра.Наразі вирішують питання щодо її госпіталізації до Володимир-Волинського ТМО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію