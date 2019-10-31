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Розшукують 35-річного чоловіка, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник

Розшукують 35-річного чоловіка, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник
Поліцейські розшукують 35-річного Миколу Адамовича Блащука, жителя села Домашів Ківерцівського району.

Чоловік у суботу, 7 березня, в період часу із 21:00 по 22:00 поїхав в Луцьк та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Був одягнений: синя куртка, сині джинси, кросівки синьо-чорного кольору.

Поліція звертається з проханням до людей, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або на лінію «102».



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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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