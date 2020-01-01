Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Польщі і зник. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Поліція розшукує Віталія Євгенійовича Кулініча, жителя села Іванівка Іваничівського району.
Про це інформує Іваничівське відділення поліції.
Зазначається, що чоловік в червні 2018 року поїхав на заробітки до Польщі та зник безвісти.
Нагадаємо, що на Волині також розшукують 35-річного Миколу Адамовича Блащука, жителя села Домашів Ківерцівського району, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник.
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Про це інформує Іваничівське відділення поліції.
Зазначається, що чоловік в червні 2018 року поїхав на заробітки до Польщі та зник безвісти.
Нагадаємо, що на Волині також розшукують 35-річного Миколу Адамовича Блащука, жителя села Домашів Ківерцівського району, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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