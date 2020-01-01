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Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Польщі і зник. ФОТО

Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Польщі і зник. ФОТО
Поліція розшукує Віталія Євгенійовича Кулініча, жителя села Іванівка Іваничівського району.

Про це інформує Іваничівське відділення поліції.

Зазначається, що чоловік в червні 2018 року поїхав на заробітки до Польщі та зник безвісти.

Нагадаємо, що на Волині також розшукують 35-річного Миколу Адамовича Блащука, жителя села Домашів Ківерцівського району, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник.
Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Польщі і зник. ФОТО

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Теги: розшук, чоловік, Польща
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