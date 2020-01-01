Розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до Польщі і зник. ФОТО

Віталія Євгенійовича Кулініча, жителя села Іванівка Іваничівського району.



Про це інформує Іваничівське відділення поліції.



Зазначається, що чоловік в червні 2018 року поїхав на заробітки до Польщі та зник безвісти.



Нагадаємо, що на Волині також



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