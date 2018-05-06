В Устилузі вилучили контрафактний алкоголь відомих брендів
Сьогодні, 17:01
В Устилузі вилучили контрафактні алкогольні напої.
Так, під час обшуків у закладах торгівлі вилучили підакцизні товари, у тому числі алкогольні напої іноземних брендів, на суму понад 200 тисяч гривень із марками акцизного податку з ознаками підробки, - інформує прокуратура Волинської області.
Триває досудове розслідування. Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товари.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 199 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Так, під час обшуків у закладах торгівлі вилучили підакцизні товари, у тому числі алкогольні напої іноземних брендів, на суму понад 200 тисяч гривень із марками акцизного податку з ознаками підробки, - інформує прокуратура Волинської області.
Триває досудове розслідування. Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товари.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 199 КК України, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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