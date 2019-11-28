Взяли під варту трьох бандитів, які з пістолетом пограбували магазин у Ківерцях





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо, надвечір 4 березня у Ківерцях кілька молодиків зайшли у магазин, побили продавчиню й,



Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронці їх невдовзі затримали. З'ясувалося, що один із нападників – 30-річний мешканець Запорізької області – мав уже проблеми з законом. Ще двоє – також не волиняни, а мешканці Київщини.



Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.



Найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.



Зауважують, що санкцією ч. 2 ст. 187 КК України, за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрюваним у розбої у Ківерцях обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, надвечір 4 березня у Ківерцях кілька молодиків зайшли у магазин, побили продавчиню й, погрожуючи пістолетом, викрали гроші й прикрасу - ланцюжок з шиї жінки.Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронці їх невдовзі затримали. З'ясувалося, що один із нападників – 30-річний мешканець Запорізької області – мав уже проблеми з законом. Ще двоє – також не волиняни, а мешканці Київщини.Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.Найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.Зауважують, що санкцією ч. 2 ст. 187 КК України, за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

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