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Взяли під варту трьох бандитів, які з пістолетом пограбували магазин у Ківерцях

Взяли під варту трьох бандитів, які з пістолетом пограбували магазин у Ківерцях
Підозрюваним у розбої у Ківерцях обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, надвечір 4 березня у Ківерцях кілька молодиків зайшли у магазин, побили продавчиню й, погрожуючи пістолетом, викрали гроші й прикрасу - ланцюжок з шиї жінки.

Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронці їх невдовзі затримали. З'ясувалося, що один із нападників – 30-річний мешканець Запорізької області – мав уже проблеми з законом. Ще двоє – також не волиняни, а мешканці Київщини.

Затриманим чоловікам повідомлено про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.

Зауважують, що санкцією ч. 2 ст. 187 КК України, за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.


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Теги: Ківерці, крадіжка, пістолет
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