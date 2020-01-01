У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У Рожищі на вулиці Гагаріна сталась дорожньо-транспортна пригода.
Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Аварія трапилась 11 березня по обіді. Зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2109» та Seat.
На місці події працювали працівники поліції. Водіїв обох транспортних засобів забрали в лікарню.
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Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Аварія трапилась 11 березня по обіді. Зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2109» та Seat.
На місці події працювали працівники поліції. Водіїв обох транспортних засобів забрали в лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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