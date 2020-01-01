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У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО

У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У Рожищі на вулиці Гагаріна сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.

Аварія трапилась 11 березня по обіді. Зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2109» та Seat.

На місці події працювали працівники поліції. Водіїв обох транспортних засобів забрали в лікарню.

У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО


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Теги: аварія, Рожище
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