У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО





Про це з місця події повідомив кореспондент



Аварія трапилась 11 березня по обіді. Зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2109» та Seat.



На місці події працювали працівники поліції. Водіїв обох транспортних засобів забрали в лікарню.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Гагаріна сталась дорожньо-транспортна пригода.Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище Аварія трапилась 11 березня по обіді. Зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2109» та Seat.На місці події працювали працівники поліції. Водіїв обох транспортних засобів забрали в лікарню.

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