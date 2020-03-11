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Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні через коронавірус

Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні через коронавірус
Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні з 12 березня із метою запобігання поширенню коронавірусу в Києві.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, - пишуть Факти.

"З 219 пунктів пропуску від завтрашнього дня працюватимуть 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для громадян і автотранспорту", – сказав він.

Перелік КПП в уряді обіцяють опублікувати додатково.

Авіакомпанії вже працюють над скасуванням авіасполучення з Італією, додав голова Кабміну.

Як повідомлялося, на усій території України введено обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

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Теги: пункти пропуску, закриття
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