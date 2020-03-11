Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні через коронавірус
Сьогодні, 17:23
Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні з 12 березня із метою запобігання поширенню коронавірусу в Києві.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, - пишуть Факти.
"З 219 пунктів пропуску від завтрашнього дня працюватимуть 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для громадян і автотранспорту", – сказав він.
Перелік КПП в уряді обіцяють опублікувати додатково.
Авіакомпанії вже працюють над скасуванням авіасполучення з Італією, додав голова Кабміну.
Як повідомлялося, на усій території України введено обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.
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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, - пишуть Факти.
"З 219 пунктів пропуску від завтрашнього дня працюватимуть 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для громадян і автотранспорту", – сказав він.
Перелік КПП в уряді обіцяють опублікувати додатково.
Авіакомпанії вже працюють над скасуванням авіасполучення з Італією, додав голова Кабміну.
Як повідомлялося, на усій території України введено обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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