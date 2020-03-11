Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні через коронавірус





Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, - пишуть



"З 219 пунктів пропуску від завтрашнього дня працюватимуть 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для громадян і автотранспорту", – сказав він.



Перелік КПП в уряді обіцяють опублікувати додатково.



Авіакомпанії вже працюють над скасуванням авіасполучення з Італією, додав голова Кабміну.



Як повідомлялося, на усій території України введено обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні з 12 березня із метою запобігання поширенню коронавірусу в Києві.Про це повідомив прем’єр-міністр, - пишуть Факти "З 219 пунктів пропуску від завтрашнього дня працюватимуть 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для громадян і автотранспорту", – сказав він.Перелік КПП в уряді обіцяють опублікувати додатково.Авіакомпанії вже працюють над скасуванням авіасполучення з Італією, додав голова Кабміну.Як повідомлялося, на усій території України введено обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

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