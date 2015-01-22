Розшукують волинянина, який зник безвісти 18 років тому. ФОТО

Міндзю Василя Володимировича, який зник безвісти 18 років тому.



Про це



Відомо, чоловік у жовтні 2002 року поїхав на заробітки у Російську Федерацію та досі не повернувся.



Нагадаємо, на Волині також розшукують 35-річного Миколу Адамовича Блащука, жителя села Домашів Ківерцівського району, який

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують жителя села Грибовиця Іваничівського району, який зник безвісти 18 років тому.Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.Відомо, чоловік у жовтні 2002 року поїхав на заробітки у Російську Федерацію та досі не повернувся.Нагадаємо, на Волині також розшукують 35-річного, жителя села Домашів Ківерцівського району, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник.

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