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Розшукують волинянина, який зник безвісти 18 років тому. ФОТО

Розшукують волинянина, який зник безвісти 18 років тому. ФОТО
Розшукують жителя села Грибовиця Іваничівського району Міндзю Василя Володимировича, який зник безвісти 18 років тому.

Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.

Відомо, чоловік у жовтні 2002 року поїхав на заробітки у Російську Федерацію та досі не повернувся.

Нагадаємо, на Волині також розшукують 35-річного Миколу Адамовича Блащука, жителя села Домашів Ківерцівського району, який ще 7 березня поїхав до Луцька і зник.

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Теги: розшук, волинян, Росія
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