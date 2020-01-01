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У Луцьку посеред вулиці у молодика вкрали iPhone та гроші

У Луцьку посеред вулиці у молодика вкрали iPhone та гроші
У Луцьку на проспекті Волі чоловік пограбував 20-річного хлопця.

Інцидент трапився зранку 10 березня. Невідомий вихопив з рук потерпілого мобільний телефоном iPhone 6S та гроші. Злодій з місця пригоди втік. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 23-річний житель міста Луцька. Викрадений телефон вилучили.

За фактом грабежу слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування триває.



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Теги: крадіжка, Луцьк
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