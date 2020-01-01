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У місті на Волині освітні заклади закрили на карантин

У місті на Волині освітні заклади закрили на карантин
У навчальних закладах у Нововолинську тимчасово призупинили навчання.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні в міській раді на засіданні комісії з технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - розповів Суспільному заступник міського голови Андрій Сторонський.

"Прийнято рішення зупинити навчальний процес в усіх школах, дошкільних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах. Також буде обмежені і спортивні, і культурно-мистецькі масові заходи до відміни карантинних заходів. Разом з тим, наголошено нашим мешканцям, щоб запобігти паніці, щоб люди виконували ті настанови, які пропонуються, щоб особливо ретельно слідкувати за правилами власної гігієни, тобто частіше мити руки. Ці заходи, я рахую, є своєчасними, щоб не дозволити розповсюдження даної інфекції", - відзначив заступник міського голови Нововолинська Андрій Сторонський.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабмін прийняв рішення про введення тритижневого карантину у всіх областях України.

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Теги: карантин, Україна, Волинь, коронавірус
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