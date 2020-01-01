У місті на Волині освітні заклади закрили на карантин





Відповідне рішення ухвалили сьогодні в міській раді на засіданні комісії з технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - розповів Андрій Сторонський.



"Прийнято рішення зупинити навчальний процес в усіх школах, дошкільних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах. Також буде обмежені і спортивні, і культурно-мистецькі масові заходи до відміни карантинних заходів. Разом з тим, наголошено нашим мешканцям, щоб запобігти паніці, щоб люди виконували ті настанови, які пропонуються, щоб особливо ретельно слідкувати за правилами власної гігієни, тобто частіше мити руки. Ці заходи, я рахую, є своєчасними, щоб не дозволити розповсюдження даної інфекції", - відзначив заступник міського голови Нововолинська Андрій Сторонський.



Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабмін

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У навчальних закладах у Нововолинську тимчасово призупинили навчання.Відповідне рішення ухвалили сьогодні в міській раді на засіданні комісії з технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - розповів Суспільному заступник міського голови"Прийнято рішення зупинити навчальний процес в усіх школах, дошкільних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах. Також буде обмежені і спортивні, і культурно-мистецькі масові заходи до відміни карантинних заходів. Разом з тим, наголошено нашим мешканцям, щоб запобігти паніці, щоб люди виконували ті настанови, які пропонуються, щоб особливо ретельно слідкувати за правилами власної гігієни, тобто частіше мити руки. Ці заходи, я рахую, є своєчасними, щоб не дозволити розповсюдження даної інфекції", - відзначив заступник міського голови Нововолинська Андрій Сторонський.Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабмін прийняв рішення про введення тритижневого карантину у всіх областях України.

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