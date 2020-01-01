Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 18:43
Карантин у навчальних закладах запровадять все-таки з 12 березня.
Про це у коментарі Інформаційному агенствтву ВолиньPost розповів виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Увечері 11 березня у Луцькраді повідомили, що у четвер, 12 березня, школи ще працюватимуть. Проте згодом стало відомо, що Міністерство освіти і науки жорстко наполягає на карантині вже з 12 березня, тому навчальні заклади міста не працюватимуть вже із четверга.
Завтра, 12 березня, планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
ОНОВЛЕНО
Станом на 20:10 стало відомо, що у школах і дитсадках Луцька карантин запровадять таки від завтра, 12 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агенствтву ВолиньPost розповів виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Увечері 11 березня у Луцькраді повідомили, що у четвер, 12 березня, школи ще працюватимуть. Проте згодом стало відомо, що Міністерство освіти і науки жорстко наполягає на карантині вже з 12 березня, тому навчальні заклади міста не працюватимуть вже із четверга.
Завтра, 12 березня, планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
ОНОВЛЕНО
Станом на 20:10 стало відомо, що у школах і дитсадках Луцька карантин запровадять таки від завтра, 12 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 7
Ну у нас як завжди. Кабмін вже все підтвердив, а ми ж ОСОБЛИВІ! Давайте ше на завтра відкладемо, а потім і взагалі не вирішим. До нас люди з Італії приїжджали, тварини з короною давно, лучанка під підозрою. А МИ ШЕ ПОЧЕКАЄМО, ПОКИ У НАС ВСІ НЕ ЗДОХНУТЬ. Я вважаю, що якщо все вже вирішено, то ті ліниві задниці мають в той же день ВЗЯТИ і ВИРІШИТИ. Бісять мене такі люди.
Школа 9 завтра йде на навчання у звичному режимі (((
РІШЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ДЛЯ ЛУЦЬКА НЕ ВКАЗІВКА ???
Волиняки завжди були особливі
Волиняки завжди були особливі
Пустоцвіта ГЕТЬ!!!
Брехуни тупі
Вибір редактора
Останні новини
Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію нового коронавірусу
Сьогодні, 19:03
Де на Волині не буде світла 12 березня
Сьогодні, 19:00
Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 18:43
Розшукують волинянина, який зник безвісти 18 років тому. ФОТО
Сьогодні, 18:35
У місті на Волині освітні заклади закрили на карантин
Сьогодні, 18:10
Медіа