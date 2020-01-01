Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня. ОНОВЛЕНО

Карантин у навчальних закладах запровадять все-таки з 12 березня.Про це у коментарірозповів виконувач повноважень Луцького міського головиУвечері 11 березня у Луцькраді повідомили, що у четвер, 12 березня, школи ще працюватимуть. Проте згодом стало відомо, що Міністерство освіти і науки жорстко наполягає на карантині вже з 12 березня, тому навчальні заклади міста не працюватимуть вже із четверга.Завтра, 12 березня, планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.Нагадаємо, уряд заявив про, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».ОНОВЛЕНОСтаном на 20:10 стало відомо, що у школах і дитсадках Луцька карантин запровадять таки від завтра, 12 березня.