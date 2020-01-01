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Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня. ОНОВЛЕНО

Карантин через коронавірус: чи йдуть діти до школи у Луцьку завтра, 12 березня. ОНОВЛЕНО
Карантин у навчальних закладах запровадять все-таки з 12 березня.

Про це у коментарі Інформаційному агенствтву ВолиньPost розповів виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Увечері 11 березня у Луцькраді повідомили, що у четвер, 12 березня, школи ще працюватимуть. Проте згодом стало відомо, що Міністерство освіти і науки жорстко наполягає на карантині вже з 12 березня, тому навчальні заклади міста не працюватимуть вже із четверга.

Завтра, 12 березня, планують скликати позачерговий виконком і прийняти рішення щодо карантинних заходів.

Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».

ОНОВЛЕНО

Станом на 20:10 стало відомо, що у школах і дитсадках Луцька карантин запровадять таки від завтра, 12 березня.

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Теги: школи, Луцьк, карантин, коронавірус, Григорій Пустовіт
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Коментарі 7
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Ну у нас як завжди. Кабмін вже все підтвердив, а ми ж ОСОБЛИВІ! Давайте ше на завтра відкладемо, а потім і взагалі не вирішим. До нас люди з Італії приїжджали, тварини з короною давно, лучанка під підозрою. А МИ ШЕ ПОЧЕКАЄМО, ПОКИ У НАС ВСІ НЕ ЗДОХНУТЬ. Я вважаю, що якщо все вже вирішено, то ті ліниві задниці мають в той же день ВЗЯТИ і ВИРІШИТИ. Бісять мене такі люди.
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Школа 9 завтра йде на навчання у звичному режимі (((
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РІШЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ДЛЯ ЛУЦЬКА НЕ ВКАЗІВКА ???
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Волиняки завжди були особливі
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Волиняки завжди були особливі
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Пустоцвіта ГЕТЬ!!!
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Брехуни тупі
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