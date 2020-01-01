Хлопець з Волині вже 2 тижні – у реанімації: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 19:40
Сім’я Бойчуків з Лобачівки Горохівського району потребує фінансової допомоги на лікування сина Ореста.
Про це «Волинь.Правді» повідомили рідні хлопця.
Через важкий перебіг пневмонії (запалення легень) 18-річний хлопець вже понад два тижні перебуває в реанімації Волинської обласної клінічної лікарні.
Рідні Ореста повідомили, що на лікування щоденно йде біля п’яти тисяч. За інформацією лікарів, процес одужання хлопця довготривалий.
Діагноз – двобічна позагоспітальна пневмонія, важкий перебіг, інтоксикаційний гіпертернічний синдром ДН – І-ІІІ.
Мама Ореста працює в місцевій школі заступником директора з навчально-виховної роботи.
Реквізити для допомоги: 4731 2191 0770 7246 Бойчук Зоряна Дмитрівна (мама)
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Про це «Волинь.Правді» повідомили рідні хлопця.
Через важкий перебіг пневмонії (запалення легень) 18-річний хлопець вже понад два тижні перебуває в реанімації Волинської обласної клінічної лікарні.
Рідні Ореста повідомили, що на лікування щоденно йде біля п’яти тисяч. За інформацією лікарів, процес одужання хлопця довготривалий.
Діагноз – двобічна позагоспітальна пневмонія, важкий перебіг, інтоксикаційний гіпертернічний синдром ДН – І-ІІІ.
Мама Ореста працює в місцевій школі заступником директора з навчально-виховної роботи.
Реквізити для допомоги: 4731 2191 0770 7246 Бойчук Зоряна Дмитрівна (мама)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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