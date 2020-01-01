Хлопець з Волині вже 2 тижні – у реанімації: рідні просять про допомогу

Бойчуків з Лобачівки Горохівського району потребує фінансової допомоги на лікування сина Ореста.



Про це



Через важкий перебіг пневмонії (запалення легень) 18-річний хлопець вже понад два тижні перебуває в реанімації Волинської обласної клінічної лікарні.



Рідні Ореста повідомили, що на лікування щоденно йде біля п’яти тисяч. За інформацією лікарів, процес одужання хлопця довготривалий.



Діагноз – двобічна позагоспітальна пневмонія, важкий перебіг, інтоксикаційний гіпертернічний синдром ДН – І-ІІІ.



Мама Ореста працює в місцевій школі заступником директора з навчально-виховної роботи.



Реквізити для допомоги: 4731 2191 0770 7246 Бойчук Зоряна Дмитрівна (мама)

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