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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 березня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку – без опадів за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі до +2…+3 градусів, удень – +13…+15. Вітер західний, південно-західний і південний, 2-8 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.



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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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