Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 березня





У Луцьку – без опадів за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі до +2…+3 градусів, удень – +13…+15. Вітер західний, південно-західний і південний, 2-8 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку – без опадів за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі до +2…+3 градусів, удень – +13…+15. Вітер західний, південно-західний і південний, 2-8 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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