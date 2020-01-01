Луцький геріатричний пансіонат має автомобіль з підйомником. ФОТО

Підопічні Луцького геріатричного пансіонату зможуть користуватися автомобілем із підйомником.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала очільниця закладуЗа словами директорки, автомобіль з пандусом був потрібний для підопічних герватричного пансіонату, які пересувають на інвалідних візках."Нарешті збулися сподівання маломобільних мешканців Луцького геріатричного пансіонату. Потреба в підйомнику була надзвичайно актуальною та важливою. Для реалізації своїх потреб під час поїздки, особи з інвалідністю установи проходили нелегкий шлях. Сьогодні вони з впевненість можуть користуватись послугами перевезення нашим транспортним засобом для відвідування лікарняних закладів, організації екскурсій, змагань, концертів та інших заходів", - йдеться у дописі.Очільниця пансіонату висловила подяку компанї "Сингента Україна", яка надала матеріальну допомогу у придбанні автомобільного пандуса.