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Луцький геріатричний пансіонат має автомобіль з підйомником. ФОТО

Луцький геріатричний пансіонат має автомобіль з підйомником. ФОТО
Підопічні Луцького геріатричного пансіонату зможуть користуватися автомобілем із підйомником.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала очільниця закладу Алла Гнатюк.

За словами директорки, автомобіль з пандусом був потрібний для підопічних герватричного пансіонату, які пересувають на інвалідних візках.

"Нарешті збулися сподівання маломобільних мешканців Луцького геріатричного пансіонату. Потреба в підйомнику була надзвичайно актуальною та важливою. Для реалізації своїх потреб під час поїздки, особи з інвалідністю установи проходили нелегкий шлях. Сьогодні вони з впевненість можуть користуватись послугами перевезення нашим транспортним засобом для відвідування лікарняних закладів, організації екскурсій, змагань, концертів та інших заходів", - йдеться у дописі.

Очільниця пансіонату висловила подяку компанї "Сингента Україна", яка надала матеріальну допомогу у придбанні автомобільного пандуса.

Луцький геріатричний пансіонат має автомобіль з підйомником. ФОТО
Луцький геріатричний пансіонат має автомобіль з підйомником. ФОТО
Луцький геріатричний пансіонат має автомобіль з підйомником. ФОТО
Луцький геріатричний пансіонат має автомобіль з підйомником. ФОТО

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Теги: Луцьк, Луцький геріатричний пансіонат
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