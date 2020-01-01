вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Увечері 11 березня знову розпочалися заворушення на Старому ринку, спричинені суперечками представників департаменту муніципальної варти та людьми, які намагаються унеможливити демонтаж.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Майже о 19 годині на територію Старого ринку прийшло декілька десятків муніципалів. Наразі тривають словесні перепалки. Люди тримаються за залишки огорожі, які ще не демонтували.

З ними спілкується очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.

Нагадаємо, вдень 11 березня на ринку були сутички, у результаті яких за медичною допомогою звернулися декілька людей.



На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО


Приблизно о 19:40 муніципали залишили територію ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, Старий ринок, базар, демонтаж, муніципали, сутички
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Все, що відбувається це трагедія.
Трагедія яка одночасно є фарсом.
Не дай Бог, ще вб'ють кого.
Відповісти
Богу пох, он со мной бухает!
Відповісти
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопець з Волині вже 2 тижні – у реанімації: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 19:40
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Сьогодні, 19:33
На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 19:15
Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію нового коронавірусу
Сьогодні, 19:03
Де на Волині не буде світла 12 березня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ На Старому ринку – шарпанина. ВІДЕО. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 16:05
Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО Муніципали почали вивозити контейнери зі Старого ринку. ВІДЕО
25 лютий, 14:29
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
07 лютий, 09:24
Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах
06 лютий, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Всеукраїнський карантин: у «Волиньобленерго» просять передавати покази онлайн
Сьогодні, 20:43
 0
Волинянин, який втік з місця аварії, заплатить 340 гривень штрафу
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Хлопець з Волині вже 2 тижні – у реанімації: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 19:40
 0
Неймовірні фото Шацьких озер у весняних барвах. ФОТО
Сьогодні, 19:33
 0
Медіа
відео
1/8