На Старому ринку – знову неспокійно. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО





Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.



Майже о 19 годині на територію Старого ринку прийшло декілька десятків муніципалів. Наразі тривають словесні перепалки. Люди тримаються за залишки огорожі, які ще не демонтували.



З ними спілкується очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.



Нагадаємо, вдень 11 березня на ринку були сутички, у результаті яких за медичною допомогою звернулися декілька людей.











Приблизно о 19:40 муніципали залишили територію ринку.

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