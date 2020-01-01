Від завтра в усіх школах і садочках Волині - карантин





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинській ОДА.



Карантин у школах та садочках області розпочнеться 12 березня.



Як відомо, раніше



Нагадаємо,



Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.



Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».

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