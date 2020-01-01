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Від завтра в усіх школах і садочках Волині - карантин

Від завтра в усіх школах і садочках Волині - карантин
У всіх навчальних закладах Волинської області запровадять карантин.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинській ОДА.

Карантин у школах та садочках області розпочнеться 12 березня.

Як відомо, раніше міська влада повідомляла про карантин у навчальних закладах Луцька.

Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».

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Теги: Волинь, карантин
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Коментарі 1
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А СНУ і ЛНТУ???
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