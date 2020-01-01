Від завтра в усіх школах і садочках Волині - карантин
Сьогодні, 21:17
У всіх навчальних закладах Волинської області запровадять карантин.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинській ОДА.
Карантин у школах та садочках області розпочнеться 12 березня.
Як відомо, раніше міська влада повідомляла про карантин у навчальних закладах Луцька.
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинській ОДА.
Карантин у школах та садочках області розпочнеться 12 березня.
Як відомо, раніше міська влада повідомляла про карантин у навчальних закладах Луцька.
Нагадаємо, уряд заявив про введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, а також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також, виділять 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Крім того, прийняли рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в міжнародному аеропорті «Бориспіль».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А СНУ і ЛНТУ???
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