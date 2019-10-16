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Завтра деякі лучани залишаться без опалення і води

Завтра деякі лучани залишаться без опалення і води
Через витоки на теплових та внутрішньобудинкових мережах жителі окремих будинків у Луцьку залишаться без опалення та гарячої води.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДКП "Луцьктепло".

Так, через витік на тепловій мережі поблизу житлового будинку на проспекті Відродження, 11 без послуги з централізованого опалення тимчасово залишилися будинки на проспекті Відродження, 9, 11, вулиці Захарова, 12-а, 14, вулиці Верещагіна, 5, ЗОШ №23 на вулиці Софії Ковалевської, 56.

Працівники підпримства закінчать ремонт 12 березня.

Через витоки на внутрішньобудинкових мережах без послуги з постачання гарячої води залишилися житлові будинки на проспекті Відродження, 22, 22-а, а без опалення ЗОШ №8 на вул. Лесі Українки, 20.

"Також наголошуємо на тимчасовому припиненні послуги з постачання гарячої води у зв'язку проведенням аварійно-відновлювальних робіт КП "Луцьководоканалом". Відтак у четвер, 12 березня, із 11:00 і орієнтовно до 17:00 год без централізованого холодного та гарячого водопостачання залишиться правобережна від річки Стир частина Луцька, а саме: мікрорайони 33, 40, 55, центр міста, район «Старого міста», райони Теремно і Привокзальний, а також прилеглі території", - йдеться у дописі.

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Теги: Луцьктепло, вода, відключення
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Половина Луцька - це "деякі будинки"
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