«Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО
Сьогодні, 02:05
Луцька "Волинь" зіграла останній спаринг на тренувальному зборі в турецькому Белеку і не змогла перемогти.
11 березня "хрестоносці" зіграли проти львівського "Руху".
"Волинь" поступилася "Руху" з рахунком 1:3.
Суперник всі три голи забив у першому таймі. На 5 та 7 хвилинах голи забили Бойчук та Синиця, а на 33 хвилині відзначився Кондраков.
Натомість "Волинь" відквитала лише один м`яч - на 81 хвилині відзначився Амбросій Чачуа.
Відеонарізку моментів матчу опублікували на сторінці "Руху"
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11 березня "хрестоносці" зіграли проти львівського "Руху".
"Волинь" поступилася "Руху" з рахунком 1:3.
Суперник всі три голи забив у першому таймі. На 5 та 7 хвилинах голи забили Бойчук та Синиця, а на 33 хвилині відзначився Кондраков.
Натомість "Волинь" відквитала лише один м`яч - на 81 хвилині відзначився Амбросій Чачуа.
Відеонарізку моментів матчу опублікували на сторінці "Руху"
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