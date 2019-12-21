«Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО





11 березня "хрестоносці" зіграли проти львівського "Руху".



"Волинь" поступилася "Руху" з рахунком 1:3.



Суперник всі три голи забив у першому таймі. На 5 та 7 хвилинах голи забили Бойчук та Синиця, а на 33 хвилині відзначився Кондраков.



Натомість "Волинь" відквитала лише один м`яч - на 81 хвилині відзначився Амбросій Чачуа.





Відеонарізку моментів матчу опублікували на сторінці "Руху"



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