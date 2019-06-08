Вакарчука замінили: обрали нову очільницю партії «Голос»
Сьогодні, 00:15
Замість Святослава Вакарчука партію «Голос» очолила Кіра Рудик
Проте Вакарчук залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію, пише Zaxidnet.
Кіра Рудик стала вже третім керівником партії «Голос» за останній рік
«Сьогодні ми постали перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотнє: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії «Голос» вибрали новим главою партії кращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик», – заявив Вакарчук.
Причиною такого вибору в політсилі називають управлінський досвід Рудик.
«Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом із неоціненним досвідом управління великими командами», – сказав він.
Водночас Вакарчук заявив, що залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію.
«А я як лідер буду продовжувати розвивати партію ... Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі. Я завжди робив це щиро і голосно. І буду продовжувати це робити. Це і є особистий формат Святослава Вакарчука», – заявив він.
Хто така Кіра Рудик
Кіра Рудик – перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю «Інформаційні технології».
Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.
Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.
Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску «розумних» дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.
На дострокових виборах до Верховної Ради Рудик була третім номером виборчого списку партії. Слід зазначити, що Рудик – вже третій керівник партії «Голос» за останній рік.
Партія «Голос» була створена 21 травня 2019 року. Керівником політичної партії «Голос» значилася колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, а в липні її змінив Святослав Вакарчук.
На виборах 21 липня 2019 року «Голос» набрав 5,83% голосів. З урахуванням мажоритарників вона отримала 20 мандатів.
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Проте Вакарчук залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію, пише Zaxidnet.
Кіра Рудик стала вже третім керівником партії «Голос» за останній рік
«Сьогодні ми постали перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотнє: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії «Голос» вибрали новим главою партії кращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик», – заявив Вакарчук.
Причиною такого вибору в політсилі називають управлінський досвід Рудик.
«Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом із неоціненним досвідом управління великими командами», – сказав він.
Водночас Вакарчук заявив, що залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію.
«А я як лідер буду продовжувати розвивати партію ... Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі. Я завжди робив це щиро і голосно. І буду продовжувати це робити. Це і є особистий формат Святослава Вакарчука», – заявив він.
Хто така Кіра Рудик
Кіра Рудик – перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю «Інформаційні технології».
Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.
Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.
Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску «розумних» дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.
На дострокових виборах до Верховної Ради Рудик була третім номером виборчого списку партії. Слід зазначити, що Рудик – вже третій керівник партії «Голос» за останній рік.
Партія «Голос» була створена 21 травня 2019 року. Керівником політичної партії «Голос» значилася колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, а в липні її змінив Святослав Вакарчук.
На виборах 21 липня 2019 року «Голос» набрав 5,83% голосів. З урахуванням мажоритарників вона отримала 20 мандатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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