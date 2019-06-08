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Вакарчука замінили: обрали нову очільницю партії «Голос»

Вакарчука замінили: обрали нову очільницю партії «Голос»
Замість Святослава Вакарчука партію «Голос» очолила Кіра Рудик

Проте Вакарчук залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію, пише Zaxidnet.


Кіра Рудик стала вже третім керівником партії «Голос» за останній рік

«Сьогодні ми постали перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотнє: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії «Голос» вибрали новим главою партії кращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик», – заявив Вакарчук.

Причиною такого вибору в політсилі називають управлінський досвід Рудик.

«Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом із неоціненним досвідом управління великими командами», – сказав він.

Водночас Вакарчук заявив, що залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію.

«А я як лідер буду продовжувати розвивати партію ... Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі. Я завжди робив це щиро і голосно. І буду продовжувати це робити. Це і є особистий формат Святослава Вакарчука», – заявив він.




Хто така Кіра Рудик

Кіра Рудик – перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю «Інформаційні технології».

Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.

Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.

Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску «розумних» дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.

На дострокових виборах до Верховної Ради Рудик була третім номером виборчого списку партії. Слід зазначити, що Рудик – вже третій керівник партії «Голос» за останній рік.

Партія «Голос» була створена 21 травня 2019 року. Керівником політичної партії «Голос» значилася колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, а в липні її змінив Святослав Вакарчук.

На виборах 21 липня 2019 року «Голос» набрав 5,83% голосів. З урахуванням мажоритарників вона отримала 20 мандатів.

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Теги: Верховна Рада, Святослав Вакарчук, Голос, політика
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