Вакарчука замінили: обрали нову очільницю партії «Голос»

Святослава Вакарчука партію «Голос» очолила Кіра Рудик



Проте Вакарчук залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію, пише



Кіра Рудик стала вже третім керівником партії «Голос» за останній рік



«Сьогодні ми постали перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотнє: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії «Голос» вибрали новим главою партії кращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик», – заявив Вакарчук.



Причиною такого вибору в політсилі називають управлінський досвід Рудик.



«Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом із неоціненним досвідом управління великими командами», – сказав він.



Водночас Вакарчук заявив, що залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію.



«А я як лідер буду продовжувати розвивати партію ... Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі. Я завжди робив це щиро і голосно. І буду продовжувати це робити. Це і є особистий формат Святослава Вакарчука», – заявив він.









Хто така Кіра Рудик



Кіра Рудик – перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю «Інформаційні технології».



Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.



Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.



Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску «розумних» дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.



На дострокових виборах до Верховної Ради Рудик була третім номером виборчого списку партії. Слід зазначити, що Рудик – вже третій керівник партії «Голос» за останній рік.



Партія «Голос» була створена 21 травня 2019 року. Керівником політичної партії «Голос» значилася колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, а в липні її змінив Святослав Вакарчук.



На виборах 21 липня 2019 року «Голос» набрав 5,83% голосів. З урахуванням мажоритарників вона отримала 20 мандатів.

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Кіра Рудик стала вже третім керівником партії «Голос» за останній рік«Сьогодні ми постали перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом показуємо зворотнє: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з'їзді партії «Голос» вибрали новим главою партії кращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик», – заявив Вакарчук.Причиною такого вибору в політсилі називають управлінський досвід Рудик.«Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом із неоціненним досвідом управління великими командами», – сказав він.Водночас Вакарчук заявив, що залишається лідером «Голосу», продовжить працювати в парламенті і розвивати партію.«А я як лідер буду продовжувати розвивати партію ... Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі. Я завжди робив це щиро і голосно. І буду продовжувати це робити. Це і є особистий формат Святослава Вакарчука», – заявив він.Кіра Рудик – перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю «Інформаційні технології».Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску «розумних» дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.На дострокових виборах до Верховної Ради Рудик була третім номером виборчого списку партії. Слід зазначити, що Рудик – вже третій керівник партії «Голос» за останній рік.Партія «Голос» була створена 21 травня 2019 року. Керівником політичної партії «Голос» значилася колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко, а в липні її змінив Святослав Вакарчук.На виборах 21 липня 2019 року «Голос» набрав 5,83% голосів. З урахуванням мажоритарників вона отримала 20 мандатів.

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