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Бойовика, який охороняв уламки збитого малайзійського «Боїнга», відпустили

Бойовика, який охороняв уламки збитого малайзійського «Боїнга», відпустили
Охоронця збитого МН-17 звільнили від відповідальності за сприяння слідству.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області звільнив від кримінальної відповідальності уродженця Єнакієве, який охороняв уламки літака «Boeing 777 Malaysia Airlines Flight 17», - повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 6 березня.

Під час допиту підозрюваний повідомив органу досудового розслідування про інших учасників підрозділу НЗФ «Народне ополчення Донбасу» та осіб, з якими він охороняв збитий літак, їх загальну кількість та місце розташування.

Прокурор в суді підтвердив, що чоловік сприяв правоохоронним органам у розкритті злочинів «ДНР». Відтак прокурор сам попросив звільнити підсудного від відповідальності і справу закрити.

Початкову підозру в участі у незаконних збройних формуваннях змінили на участь у терористичній організації. За першою кваліфікацією йому загрожувало від 3 до 8 років позбавлення волі, а за другою вже від 8 до 15.

20.08.2014 цей чоловік прибув у село Грабове Донецької області, де йому видали військову форму російського зразка і доручили чергування та охорону блок посту терористичної організації «ДНР», а також місця падіння цивільного літака «Boeing 777 Malaysia Airlines Flight».

Під час чергування на блок постах він отримував зброю: AK-74 та ПМ. На місці падіння літака знаходив особисті речі пасажирів – іграшки, дитяче взуття, ноутбук, 11 паспортів громадян «азіатської зовнішності». Ці предмети він передав представникам «ДНР», за що отримав 25 тисяч російських рублів.

23.11.2014, у зв’язку з необхідністю прийняти «присягу» так званої «ДНР» та активізацією бойових дій, обвинувачений самовільно покинув підрозділи «ДНР» та виїхав на територію Російської Федерації.

У січні 2020 на блок-пості «Майорськ» цей чоловік звернувся до правоохоронних органів за програмою СБУ «Повернись до дому». Водночас прикордонна служба замовчувала добровільність явки і повідомляла, що чоловіка викрили фото в соцмережах, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.

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Теги: суд, Україна
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