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Попередження коронавірусу: як у місті на Волині дезінфікують маршрутки. ВІДЕО

Попередження коронавірусу: як у місті на Волині дезінфікують маршрутки. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському всі перевізники дезінфікують маршрутки і автобуси, аби попередити коронавірус.

Журналісти БУГу стали свідками того, як проводиться дезінфекція транспортних засобів на стоянці перевізника Михайла Тищука.
Попередження коронавірусу: як у місті на Волині дезінфікують маршрутки. ВІДЕО

Спочатку маршрутки миють, потім протирають, особливо ретельно – поручні, а потім додатково обробляють аерозолем зі спеціальним хлорним розчином.


За словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, подібні заходи з дезінфекції виконують усі перевізники міста.
Попередження коронавірусу: як у місті на Волині дезінфікують маршрутки. ВІДЕО

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, коронавірус
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