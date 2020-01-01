Попередження коронавірусу: як у місті на Волині дезінфікують маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
У Володимирі-Волинському всі перевізники дезінфікують маршрутки і автобуси, аби попередити коронавірус.
Журналісти БУГу стали свідками того, як проводиться дезінфекція транспортних засобів на стоянці перевізника Михайла Тищука.
Спочатку маршрутки миють, потім протирають, особливо ретельно – поручні, а потім додатково обробляють аерозолем зі спеціальним хлорним розчином.
За словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, подібні заходи з дезінфекції виконують усі перевізники міста.
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Журналісти БУГу стали свідками того, як проводиться дезінфекція транспортних засобів на стоянці перевізника Михайла Тищука.
Спочатку маршрутки миють, потім протирають, особливо ретельно – поручні, а потім додатково обробляють аерозолем зі спеціальним хлорним розчином.
За словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, подібні заходи з дезінфекції виконують усі перевізники міста.
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