Попередження коронавірусу: як у місті на Волині дезінфікують маршрутки. ВІДЕО





ЖурналістиМихайла Тищука.



Спочатку маршрутки миють, потім протирають, особливо ретельно – поручні, а потім додатково обробляють аерозолем зі спеціальним хлорним розчином.





За словами першого заступника міського голови Ярослава Матвійчука, подібні заходи з дезінфекції виконують усі перевізники міста.

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