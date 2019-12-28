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У Мінську домовилися про обмін полоненими

У Мінську домовилися про обмін полоненими
За підсумками зустрічі в Мінську Тристороння контактна група домовилася про розведення сил на Донбасі, про обмін полоненими, а також про одночасне відкриття контрольно-пропускних пунктів у населених пунктах Золоте і Щастя.

Сторони також узгодили розведення сил, відкриття КПВВ у Золотому і Щасті, створення Консультативної ради у складі ТКГ. Про це 11 березня повідомила прес-служба Офісу президента України у Facebook, - пише Кореспондент.

З питання обміну утримуваними особами сторони домовилися представити в ТКГ перелік осіб, які підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення зазначених дій у найкоротший термін.

Також досягнуто домовленості представити остаточно узгоджені списки осіб, які підлягають процедурі взаємного звільнення, що включають підсумки перевірки Міжнародного комітету Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до зазначених осіб на територіях України та ОРДЛО.

Крім цього, сторони погодили створення Консультативної ради у складі політичної підгрупи TКГ після консультацій із представниками ОБСЄ, Франції і Німеччини з виконання домовленостей, досягнутих на саміті в нормандському форматі.

Відзначається, що від України на засіданні був присутній керівник ОП Андрій Єрмак, а від Росії - заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами останнього, на зустрічі домовилися протягом тижня максимально сконцентруватися на тому, щоб визначити всіх осіб, які підлягають взаємному звільненню.

"До 25 березня необхідно буде верифікувати всіх осіб, які готові брати участь у цьому обміні", - наводить слова Козака агентство ТАСС.

Він додав, що сторони конфлікту на Донбасі також домовилися протягом найближчого тижня визначити нові ділянки відведення сил уздовж лінії зіткнення, а на наступному засіданні остаточно узгодити механізм врегулювання.

Як підкреслив Козак, новий механізм врегулювання на Донбасі передбачає створення переговорного майданчика за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Україна передала список для нового обміну полоненими, до якого увійшли 200 осіб.

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Теги: обмін, Мінськ
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