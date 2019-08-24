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Автомобілісти зможуть перевірити свої штрафи онлайн

Автомобілісти зможуть перевірити свої штрафи онлайн
МВС України запустило спеціальний сайт, де можна перевірити події з ознаками адміністративних порушень на дорогах України.

Щоб скористуватись сайтом, для пошуку треба вказати номер транспортного засобу або посвідчення водія чи реквізити самої події, - пише Internet ua.

Далі сервіс покаже вам дату та точний зареєстрований час події і розмір накладеного штрафу.

Сайт дає можливість водіям самостійно перевірити стан певних подій і також дозволяє завчасно дізнатись про інцидент.

Система відеофіксації

-Нова автоматична система фіксації правопорушень на дорозі розпочала працювати наприкінці минулого року. Задля роботи системи встановлять камери спостереження по всій країні. В планах встановити понад 1000 таких камер.

-За словами голови МВС, на ділянках доріг, де з жовтня 2018 року працюють портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, рівень аварійності знизився на 15%.

Хто заплатить штраф — власник чи водій?

-Особливість штрафів від відеофіксації у тому, що їх будуть отримувати не водії, а саме власники транспортного засобу.

-Якщо під час певного інциденту за автівкою знаходився не власник авто, то він може уникнути штрафу лише за умови, що сам водій зізнається у порушенні правил або якщо автівку викрали.

-За автівкою з іноземною реєстрацією відповідатиме людина, яка завезла його на територію України.

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Теги: штрафи, авто
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