Автомобілісти зможуть перевірити свої штрафи онлайн
Сьогодні, 06:16
МВС України запустило спеціальний сайт, де можна перевірити події з ознаками адміністративних порушень на дорогах України.
Щоб скористуватись сайтом, для пошуку треба вказати номер транспортного засобу або посвідчення водія чи реквізити самої події, - пише Internet ua.
Далі сервіс покаже вам дату та точний зареєстрований час події і розмір накладеного штрафу.
Сайт дає можливість водіям самостійно перевірити стан певних подій і також дозволяє завчасно дізнатись про інцидент.
Система відеофіксації
-Нова автоматична система фіксації правопорушень на дорозі розпочала працювати наприкінці минулого року. Задля роботи системи встановлять камери спостереження по всій країні. В планах встановити понад 1000 таких камер.
-За словами голови МВС, на ділянках доріг, де з жовтня 2018 року працюють портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, рівень аварійності знизився на 15%.
Хто заплатить штраф — власник чи водій?
-Особливість штрафів від відеофіксації у тому, що їх будуть отримувати не водії, а саме власники транспортного засобу.
-Якщо під час певного інциденту за автівкою знаходився не власник авто, то він може уникнути штрафу лише за умови, що сам водій зізнається у порушенні правил або якщо автівку викрали.
-За автівкою з іноземною реєстрацією відповідатиме людина, яка завезла його на територію України.
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Щоб скористуватись сайтом, для пошуку треба вказати номер транспортного засобу або посвідчення водія чи реквізити самої події, - пише Internet ua.
Далі сервіс покаже вам дату та точний зареєстрований час події і розмір накладеного штрафу.
Сайт дає можливість водіям самостійно перевірити стан певних подій і також дозволяє завчасно дізнатись про інцидент.
Система відеофіксації
-Нова автоматична система фіксації правопорушень на дорозі розпочала працювати наприкінці минулого року. Задля роботи системи встановлять камери спостереження по всій країні. В планах встановити понад 1000 таких камер.
-За словами голови МВС, на ділянках доріг, де з жовтня 2018 року працюють портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, рівень аварійності знизився на 15%.
Хто заплатить штраф — власник чи водій?
-Особливість штрафів від відеофіксації у тому, що їх будуть отримувати не водії, а саме власники транспортного засобу.
-Якщо під час певного інциденту за автівкою знаходився не власник авто, то він може уникнути штрафу лише за умови, що сам водій зізнається у порушенні правил або якщо автівку викрали.
-За автівкою з іноземною реєстрацією відповідатиме людина, яка завезла його на територію України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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