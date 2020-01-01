Курс валют у Луцьку на 12 березня: євро та долар знову суттєво додали в ціні





Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 30.50.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 26.20, а продаж – 27.10.Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 30.50.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.20.

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