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Курс валют у Луцьку на 12 березня: євро та долар знову суттєво додали в ціні

Курс валют у Луцьку на 12 березня: євро та долар знову суттєво додали в ціні
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.20, а продаж – 27.10.

Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 30.50.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.20.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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