Курс валют у Луцьку на 12 березня: євро та долар знову суттєво додали в ціні
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.20, а продаж – 27.10.
Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 30.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.20.
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Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 30.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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