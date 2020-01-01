На луцькій вулиці з 14 березня запровадять односторонній рух





Про це йдеться на сайті мерії.



З 14 березня розпочнеться впровадження рішення виконавчого комітету “Про затвердження схеми організації дорожнього руху на вулиці Даргомижського”, у зв’язку із яким на цій вулиці введуть деякі зміни у схему дорожнього руху.



Зокрема, почнуть діяти правила одностороннього руху. Відтепер проїзд вулицею можна буде здійснити лише з вулиці Богдана Хмельницького в сторону вулиці Набережна.



Детальніше із змінами в схемі дорожнього руху можна ознайомитись у додатку:



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