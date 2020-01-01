Туреччина скасувала початок туристичного сезону через коронавірус





Про це повідомили на спільній пресконференції керівники Міністерства культури й туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки, передає агентство Anadolu, - пише



Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.



"Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі", – зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.



На місяць також вирішили перенести міжнародні виставки, заплановані в країні після 16 березня.



Водночас Коджа пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна зіткнулася з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичних заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.



10 березня стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині. Громадянин, який захворів, їздив у одну з європейських країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках профілактики поширення коронавірусу в Туреччині вирішили перенести початок туристичного сезону з кінця березня на 15 квітня.Про це повідомили на спільній пресконференції керівники Міністерства культури й туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки, передає агентство Anadolu, - пише Обозреватель Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня."Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі", – зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.На місяць також вирішили перенести міжнародні виставки, заплановані в країні після 16 березня.Водночас Коджа пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна зіткнулася з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичних заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.10 березня стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині. Громадянин, який захворів, їздив у одну з європейських країн.

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