Туреччина скасувала початок туристичного сезону через коронавірус
Сьогодні, 09:37
У рамках профілактики поширення коронавірусу в Туреччині вирішили перенести початок туристичного сезону з кінця березня на 15 квітня.
Про це повідомили на спільній пресконференції керівники Міністерства культури й туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки, передає агентство Anadolu, - пише Обозреватель.
Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.
"Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі", – зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.
На місяць також вирішили перенести міжнародні виставки, заплановані в країні після 16 березня.
Водночас Коджа пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна зіткнулася з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичних заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.
10 березня стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині. Громадянин, який захворів, їздив у одну з європейських країн.
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Про це повідомили на спільній пресконференції керівники Міністерства культури й туризму, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства торгівлі республіки, передає агентство Anadolu, - пише Обозреватель.
Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.
"Серйозний ризик, з огляду на ситуацію з епідемією в Європі", – зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.
На місяць також вирішили перенести міжнародні виставки, заплановані в країні після 16 березня.
Водночас Коджа пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна зіткнулася з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичних заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.
10 березня стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом у Туреччині. Громадянин, який захворів, їздив у одну з європейських країн.
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