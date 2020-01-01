Волинянин, який п'яним скоїв аварію, відбувся невеликим штрафом





Слухання справи відбулось 5 березня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Так, 17 грудня о 00:30 обвинувачений на дорозі «Луцьк-Ковель» на залізничному переїзді між селами Козин та Переспа Рожищенського району, керуючи Volkswagen Caddi, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Renault Magnum 460, який рухався по своїй смузі. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



За свідченням поліцейських, чоловік керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини, нечітке мовлення. Від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння він відмовився.



У судовому засіданні підсудний свою вину у скоєні дорожньо-транспортної пригоди визнав, однак відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння не визнав. Чоловік зазначив, що працівники поліції запропонували йому пройти тест на визначення стану сп'яніння за допомогою приладу «Драгер», однак він відмовився, оскільки, що таке пристрій «Драгер» йому не відомо.



«Він просив працівників поліції відвести його на освідування в лікарню. Однак, оскільки оформлення дорожньо-транспортної пригоди зайняло понад дві години, то працівники поліції йому повідомили, що відносно нього буде складено протокол про відмову від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння, тому у них нема потреби вести його на огляд у медичний заклад», – йдеться у матеріалах справи.



Згідно із законодавством, огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони здоров'я не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров`я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського.



Свідок у судовому засіданні пояснив, що працює бригадиром колії, його повідомили про дорожньо-транспортну пригоду. На місці ДТП до нього підійшли працівники поліції й попросили засвідчити відмову водія від проходження тесту на визначення стану алкогольного сп'яніння. Саму відмову водія свідок не чув, оскільки той був у поліцейському автомобілі. Після цього він підписав протокол, однак приладу «Драгер» не бачив.



Двоє знайомих водія в судовому засіданні пояснили, що до них подзвонив обвинувачений і сказав, що сталася дорожньо-транспортна пригода з його участю. Приїхавши на місце події вони побачили, що знайомий сидів в автомобілі працівників поліції. Їм повідомили, що останній відмовився пройти тест на визначення стану сп'яніння. Підсудний телефонував на 102 в поліцію та просив відвести його на освідування в лікарню.



Брат водія в судовому засіданні пояснив, що до нього зателефонували і повідомили, що його брат потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Приїхавши на місце події він побачив розбитий автомобіль, його брат розмовляв з водієм іншого транспортного засобу.



«Через тривалий проміжок часу приїхали працівники поліції, запропонували водієві пройти тест на визначення стану сп'яніння за допомогою приладу «Драгер», однак він відмовився, оскільки хотів пройти тест в медичному закладі, а працівники поліції відмовились його відвести, бо оформляли ДТП», – розповів брат водія.



Аналогічні пояснення в судовому засіданні надав ще один свідок.



Поліцейська роти № 2 батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області Смолярчук С. Є. в судовому засіданні пояснила, що в лікарню водія не везли, оскільки після дорожньо-транспортної пригоди пройшло понад дві години.



З відеозапису з нагрудної камери поліцейської вбачається, що водій не погодився на пропозицію пройти тестування технічним пристроєм «Драгер», однак неодноразово просив поліцейських проїхати в заклад охорони здоров'я на проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння.



«З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що чоловік керував автомобілем п'яним о 00:30, однак протокол працівники поліції склали о 3:00, а з відеозапису дослідженому в судовому засіданні вбачається, що протокол склали о 3:40», – встановили у суді.



Таким чином судом встановлено, що поліцейська Смолярчук С.Є. не дотрималася вимог Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.



Суд постановив провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно обвинуваченого за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу (керування у стані сп'яніння) закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.



Визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти штраф у розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили чоловіка, який п'яним спричинив аварію.Слухання справи відбулось 5 березня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище Так, 17 грудня о 00:30 обвинувачений на дорозі «Луцьк-Ковель» на залізничному переїзді між селами Козин та Переспа Рожищенського району, керуючи Volkswagen Caddi, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Renault Magnum 460, який рухався по своїй смузі. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження.За свідченням поліцейських, чоловік керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини, нечітке мовлення. Від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння він відмовився.У судовому засіданні підсудний свою вину у скоєні дорожньо-транспортної пригоди визнав, однак відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння не визнав. Чоловік зазначив, що працівники поліції запропонували йому пройти тест на визначення стану сп'яніння за допомогою приладу «Драгер», однак він відмовився, оскільки, що таке пристрій «Драгер» йому не відомо.«Він просив працівників поліції відвести його на освідування в лікарню. Однак, оскільки оформлення дорожньо-транспортної пригоди зайняло понад дві години, то працівники поліції йому повідомили, що відносно нього буде складено протокол про відмову від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння, тому у них нема потреби вести його на огляд у медичний заклад», – йдеться у матеріалах справи.Згідно із законодавством, огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони здоров'я не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров`я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського.Свідок у судовому засіданні пояснив, що працює бригадиром колії, його повідомили про дорожньо-транспортну пригоду. На місці ДТП до нього підійшли працівники поліції й попросили засвідчити відмову водія від проходження тесту на визначення стану алкогольного сп'яніння. Саму відмову водія свідок не чув, оскільки той був у поліцейському автомобілі. Після цього він підписав протокол, однак приладу «Драгер» не бачив.Двоє знайомих водія в судовому засіданні пояснили, що до них подзвонив обвинувачений і сказав, що сталася дорожньо-транспортна пригода з його участю. Приїхавши на місце події вони побачили, що знайомий сидів в автомобілі працівників поліції. Їм повідомили, що останній відмовився пройти тест на визначення стану сп'яніння. Підсудний телефонував на 102 в поліцію та просив відвести його на освідування в лікарню.Брат водія в судовому засіданні пояснив, що до нього зателефонували і повідомили, що його брат потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Приїхавши на місце події він побачив розбитий автомобіль, його брат розмовляв з водієм іншого транспортного засобу.«Через тривалий проміжок часу приїхали працівники поліції, запропонували водієві пройти тест на визначення стану сп'яніння за допомогою приладу «Драгер», однак він відмовився, оскільки хотів пройти тест в медичному закладі, а працівники поліції відмовились його відвести, бо оформляли ДТП», – розповів брат водія.Аналогічні пояснення в судовому засіданні надав ще один свідок.Поліцейська роти № 2 батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області Смолярчук С. Є. в судовому засіданні пояснила, що в лікарню водія не везли, оскільки після дорожньо-транспортної пригоди пройшло понад дві години.З відеозапису з нагрудної камери поліцейської вбачається, що водій не погодився на пропозицію пройти тестування технічним пристроєм «Драгер», однак неодноразово просив поліцейських проїхати в заклад охорони здоров'я на проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння.«З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що чоловік керував автомобілем п'яним о 00:30, однак протокол працівники поліції склали о 3:00, а з відеозапису дослідженому в судовому засіданні вбачається, що протокол склали о 3:40», – встановили у суді.Таким чином судом встановлено, що поліцейська Смолярчук С.Є. не дотрималася вимог Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.Суд постановив провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно обвинуваченого за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу (керування у стані сп'яніння) закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.Визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти штраф у розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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