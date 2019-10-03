У Ковелі злодій «обчистив» квартиру на 167 тисяч
Сьогодні, 10:14
У Ковелі злодій вкрав з квартири гроші та золоті вироби на велику суму.
Так, 3 лютого 2020 року в період з 6 до 23 години невідомий, пошкодивши вікно, проник до квартири в приватному будинку на одній з вулиць мікрорайону Ковель-2, поблизу Свято-Троїцького собору, - пише Район.Ковель.
Злодій викрав грошові кошти та золоті вироби, чим завдав їх власнику майнової шкоди на суму 167 тисяч 750 гривень.
За фактом крадіжки Ковельський відділ поліції 5 лютого відкрив кримінальне провадження. Проводиться розслідування.
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Так, 3 лютого 2020 року в період з 6 до 23 години невідомий, пошкодивши вікно, проник до квартири в приватному будинку на одній з вулиць мікрорайону Ковель-2, поблизу Свято-Троїцького собору, - пише Район.Ковель.
Злодій викрав грошові кошти та золоті вироби, чим завдав їх власнику майнової шкоди на суму 167 тисяч 750 гривень.
За фактом крадіжки Ковельський відділ поліції 5 лютого відкрив кримінальне провадження. Проводиться розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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