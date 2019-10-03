У Ковелі злодій «обчистив» квартиру на 167 тисяч





Так, 3 лютого 2020 року в період з 6 до 23 години невідомий, пошкодивши вікно, проник до квартири в приватному будинку на одній з вулиць мікрорайону Ковель-2, поблизу Свято-Троїцького собору, - пише



Злодій викрав грошові кошти та золоті вироби, чим завдав їх власнику майнової шкоди на суму 167 тисяч 750 гривень.



За фактом крадіжки Ковельський відділ поліції 5 лютого відкрив кримінальне провадження. Проводиться розслідування.

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