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У Ковелі злодій «обчистив» квартиру на 167 тисяч

У Ковелі злодій «обчистив» квартиру на 167 тисяч
У Ковелі злодій вкрав з квартири гроші та золоті вироби на велику суму.

Так, 3 лютого 2020 року в період з 6 до 23 години невідомий, пошкодивши вікно, проник до квартири в приватному будинку на одній з вулиць мікрорайону Ковель-2, поблизу Свято-Троїцького собору, - пише Район.Ковель.

Злодій викрав грошові кошти та золоті вироби, чим завдав їх власнику майнової шкоди на суму 167 тисяч 750 гривень.

За фактом крадіжки Ковельський відділ поліції 5 лютого відкрив кримінальне провадження. Проводиться розслідування.

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Теги: Ковель, злодій, кваритира
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