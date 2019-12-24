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Волинянка за кермом Audi A6 перевозила у багажнику контрабандні цигарки

Волинянка за кермом Audi A6 перевозила у багажнику контрабандні цигарки
На одній з вулиць міста Любомля правоохоронці зупинили авто, яким незаконно перевозили контрабандні цигарок.

Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Відтак, правоохоронці обстежили авто Audi A6, який перебував під керуванням місцевої жительки. В ході вжитих заходів, виявлено та вилучено з незаконного обігу 5 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка, які зловмисники планували переправити до країн Європейського Союзу поза митним контролем.

При цьому, фіскали вилучили автівку, яка використовувався для перевезення цигарок. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить пів мільйона гривень.

Наразі на жительку Любомля склали адмінпротокол за ч.1 ст. 177-2 КУпАП (Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих тютюнових виробів) та здійснюється збір додаткових матеріалів з метою скерування адміністративної справи до суду.



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Теги: авто, цигарки
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