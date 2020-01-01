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У «кримінальному» місті Волині просять створити підрозділ поліції

У «кримінальному» місті Волині просять створити підрозділ поліції
Депутат Волиньради Алла Лісова просить створити окремий підрозділ поліції у місті Нововолинську через складну криміногенні ситуацію.

Відповідний запит вона озвучила під час сесії облради сьогодні, 12 березня.

Свій запит депутатка адресувала голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку та головному поліцейському області Юрію Крошку.

Алла Лісова аргументувала свій запит тим, що місто Нововолинськ – складне у кримінальному плані. Так, торік зареєстрували 7812 заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, а це 19 до 25 порушень за добу. У 2019 році рівень злочинності у місті зріс.
Тож Нововолинськ, на її перконання, потребує самостійного підрозділу поліції, а не філіалу, який зараз функціонує у структурі Володимир-Волинського відділу поліції.

Депутати підтримали запит Алли Лісової.

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Теги: кримінал, місто, поліція
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