У «кримінальному» місті Волині просять створити підрозділ поліції
Сьогодні, 10:49
Депутат Волиньради Алла Лісова просить створити окремий підрозділ поліції у місті Нововолинську через складну криміногенні ситуацію.
Відповідний запит вона озвучила під час сесії облради сьогодні, 12 березня.
Свій запит депутатка адресувала голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку та головному поліцейському області Юрію Крошку.
Алла Лісова аргументувала свій запит тим, що місто Нововолинськ – складне у кримінальному плані. Так, торік зареєстрували 7812 заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, а це 19 до 25 порушень за добу. У 2019 році рівень злочинності у місті зріс.
Тож Нововолинськ, на її перконання, потребує самостійного підрозділу поліції, а не філіалу, який зараз функціонує у структурі Володимир-Волинського відділу поліції.
Депутати підтримали запит Алли Лісової.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний запит вона озвучила під час сесії облради сьогодні, 12 березня.
Свій запит депутатка адресувала голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку та головному поліцейському області Юрію Крошку.
Алла Лісова аргументувала свій запит тим, що місто Нововолинськ – складне у кримінальному плані. Так, торік зареєстрували 7812 заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, а це 19 до 25 порушень за добу. У 2019 році рівень злочинності у місті зріс.
Тож Нововолинськ, на її перконання, потребує самостійного підрозділу поліції, а не філіалу, який зараз функціонує у структурі Володимир-Волинського відділу поліції.
Депутати підтримали запит Алли Лісової.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У «кримінальному» місті Волині просять створити підрозділ поліції
Сьогодні, 10:49
«Після виграшу годинника ще більше люблю ролики», – переможниця розіграшу від «GeneratorCity»*
Сьогодні, 10:46
У Ковелі злодій «обчистив» квартиру на 167 тисяч
Сьогодні, 10:14
Волинянин, який п'яним скоїв аварію, відбувся невеликим штрафом
Сьогодні, 09:55
Медіа