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Розшукали волинянина, який зник ще 7 березня

Розшукали волинянина, який зник ще 7 березня
Поліцейські знайшли зниклого 35-річного жителя Ківерцівського району.

Чоловік від суботи, 7 березня, рахувався безвісти зниклим, - пише ГУНП Волинської області.

Волинянин перебував у Рожищенському районі. Протиправних дій відносно чоловіка не скоєно. Загрози його життю не має.

"Поліцейські висловлюють подяку небайдужим громадянам за свідому позицію та допомогу у встановлені місцезнаходження чоловіка", -

Нагадаємо, волинянин у суботу, 07 березня, розшукуваний поїхав в Луцьк та додому не повернувся.




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Теги: розшук, волинянин
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