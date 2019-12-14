Розшукали волинянина, який зник ще 7 березня
Сьогодні, 10:58
Поліцейські знайшли зниклого 35-річного жителя Ківерцівського району.
Чоловік від суботи, 7 березня, рахувався безвісти зниклим, - пише ГУНП Волинської області.
Волинянин перебував у Рожищенському районі. Протиправних дій відносно чоловіка не скоєно. Загрози його життю не має.
"Поліцейські висловлюють подяку небайдужим громадянам за свідому позицію та допомогу у встановлені місцезнаходження чоловіка", -
Нагадаємо, волинянин у суботу, 07 березня, розшукуваний поїхав в Луцьк та додому не повернувся.
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Чоловік від суботи, 7 березня, рахувався безвісти зниклим, - пише ГУНП Волинської області.
Волинянин перебував у Рожищенському районі. Протиправних дій відносно чоловіка не скоєно. Загрози його життю не має.
"Поліцейські висловлюють подяку небайдужим громадянам за свідому позицію та допомогу у встановлені місцезнаходження чоловіка", -
Нагадаємо, волинянин у суботу, 07 березня, розшукуваний поїхав в Луцьк та додому не повернувся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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