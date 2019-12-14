Розшукали волинянина, який зник ще 7 березня





Чоловік від суботи, 7 березня, рахувався безвісти зниклим, - пише ГУНП Волинської області.



Волинянин перебував у Рожищенському районі. Протиправних дій відносно чоловіка не скоєно. Загрози його життю не має.



"Поліцейські висловлюють подяку небайдужим громадянам за свідому позицію та допомогу у встановлені місцезнаходження чоловіка", -



Нагадаємо, волинянин у суботу, 07 березня,







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