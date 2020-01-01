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У Луцьку скасують масові заходи через запобігання поширенню коронавірусу

У Луцьку скасують масові заходи через запобігання поширенню коронавірусу
У Луцьку припинили навчання у школах та дитсадках. Планують скасувати й масові заходи.

Про йшлося у четвер, 12 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що країни, де поширюється коронавірус, серйозно взялися за профілактичні заходи. Не виняток – Україна.

«Напевно, це вперше така пандемія серйозного рівня за останні роки. Ми повинні діяти без паніки, з розумінням того, що з себе представляє ця хвороба, як вона розповсюджується і що треба робити, аби якомога менше людей захворіло», - сказав він.

Він наголосив, що люди наражають себе та навколишніх на небезпеку, адже їдуть за кордон «щоб путівка не пропала», після повернення не відправляються на карантин.

Відсьогодні у Луцьку не працюють школи, дитсадки. Доведеться відкласти й масові заходи, що запланували провести на території міської територіальної громади. Їх проведуть, коли ситуація покращиться.

«Ми розглядали варіант, щоб наші школи і садочки 13 числа перестали працювати. Але дуже жорстко поставили дати у міністерстві», - повідомив Пустовіт.

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Теги: Луцьк, коронавірус
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