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У Луцьку автомобіль збив 50-річного пішохода

У Луцьку автомобіль збив 50-річного пішохода
У Луцьку на вулиці Львівській автомобіль Citroen C5 збив 50-річного пішохода, жителя Рівненської області, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Автопригода сталась 11 березня, - пише ГУНП у Волинській області.

Потерпілого госпіталізували. За кермом авто перебував 47-річний лучанин.

За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.




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Теги: аварія, Луцьк
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