У Луцьку автомобіль збив 50-річного пішохода





Автопригода сталась 11 березня, - пише ГУНП у Волинській області.



Потерпілого госпіталізували. За кермом авто перебував 47-річний лучанин.



За цим фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування тривають.









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