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Повідомили, чи готовий Луцьк рятувати важкохворих від коронавірусу

Повідомили, чи готовий Луцьк рятувати важкохворих від коронавірусу
Розповіли, скільки апаратів для штучної вентиляції легень є в медзакладах Луцька. Цю техніку використовують задля порятунку важкохворих у результаті зараження коронавірусом.

Про йшлося у четвер, 12 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін повідомив, що у місті закуплять 4 нові апарати для штучної вентиляції легень. Загалом у міській клінічній лікарні є 7 апаратів, проте один із них не працює і на сьогодні знаходиться в ремонті. Також наявні апарати для ШВЛ у пологовому будинку: 6 – для дорослих, 4 – для дітей.

«Ці апарати необхідні для пацієнтів із невідкладним станом», - пояснив Лотвін.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що у разі необхідності апарати для ШВЛ закуплять додатково. Міська лікарня закупить 200 тестів на COVID-19 та 300 захисних костюмів.

А для пологового придбають 100 тестів на коронавірус.




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Теги: Луцьк, порятунок, коронавірус
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