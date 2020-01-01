Повідомили, чи готовий Луцьк рятувати важкохворих від коронавірусу

Розповіли, скільки апаратів для штучної вентиляції легень є в медзакладах Луцька. Цю техніку використовують задля порятунку важкохворих у результаті зараження коронавірусом.Про йшлося у четвер, 12 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління охорони здоров’яповідомив, що у місті закуплять 4 нові апарати для штучної вентиляції легень. Загалом у міській клінічній лікарні є 7 апаратів, проте один із них не працює і на сьогодні знаходиться в ремонті. Також наявні апарати для ШВЛ у пологовому будинку: 6 – для дорослих, 4 – для дітей.«Ці апарати необхідні для пацієнтів із невідкладним станом», - пояснив Лотвін.В.о. мера Луцькадодав, що у разі необхідності апарати для ШВЛ закуплять додатково. Міська лікарня закупить 200 тестів на COVID-19 та 300 захисних костюмів.А для пологового придбають 100 тестів на коронавірус.